Estos son los 5 malos hábitos alimenticios que nos impiden perder peso

Nutricionistas y dietistas estadounidenses decidieron enumerar los hábitos alimenticios menos saludables y los errores más comunes que realizan las personas cuando desean bajar de peso de forma saludable.No tomar recesos para comer durante la jornada laboralUno de los errores más comunes es evitar la comida durante la jornada laboral. Esto afecta negativamente al estado de ánimo y a la productividad. Además de hacer que la persona coma en exceso durante la noche, expresó Ehsani.Saltarse comidasOtro error garrafal de la mayoría de las personas es evitar comidas. Comer en el escritorioNo se recomienda comer en el espacio de trabajo o viendo la televisión, ya que la persona está concentrada con lo que sucede en la pantalla y no presta atención a las señales de saciedad que emite el cerebro, agregó Ehsani.Dietas con resultados "rápidos"Smith aconseja evitar las dietas para perder peso express. Este tipo de dietas sin la ayuda de especialistas suelen tener efecto rebote. Y es que logras llegar al peso deseado pero, sin embargo, son muy difíciles de mantener a largo plazo debido a su bajo nivel calórico. En consecuencia, los resultados se pierden rápidamente al volver a la alimentación anterior.Comer muy rápidoComer sin prisa es una de las claves del éxito.Además, las especialistas recomiendan no recurrir a las llamadas dietas sin gluten, ya que no existen estudios médicos o científicos que evidencien que al suprimir este tipo de alimentos se pierda peso. Lo mismo ocurre con los productos sin azúcar. Muchas personas cometen el error de comer demasiados alimentos de este tipo. Un ejemplo podrían ser las galletas, que son bajas en calorías, pero esta clase de productos suelen ser altos en grasas y carbohidratos.

