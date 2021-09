WSJ: EEUU abandonó a mayoría de aliados afganos que solicitaron visas para escapar del país

https://mundo.sputniknews.com/20210901/wsj-eeuu-abandono-a-mayoria-de-aliados-afganos-que-solicitaron-visas-para-escapar-del-pais-1115653849.html

Esa cartera no respondió de inmediato a la solicitud de Sputnik de un comentario sobre el tema.El informe señala que 20.000 afganos que se postularon para el programa de Visa de Inmigrante Especial (SIV) permanecieron en ese país de Asia central cuando los talibanes tomaron Kabul. Los solicitantes y sus familias totalizaban 100.000, agrega.La administración de Joe Biden no tiene información confiable sobre quienes efectivamente fueron evacuados de Kabul, pero las evaluaciones iniciales sugieren que la mayoría de los solicitantes de SIV no lograron atravesar las puertas del aeropuerto, según el informe.El personal de la embajada de Estados Unidos en Kabul está afligido por las decisiones que tuvo que tomar en las puertas de entrada del aeropuerto y por los afganos a quienes no pudo ayudar, según el informe.El 30 de agosto, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Kenneth McKenzie, dijo que las fuerzas de su país y de la coalición occidental evacuaron a más de 123.000 civiles de Afganistán y más de 6.000 de ellos eran ciudadanos estadounidenses.Los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto y finalizaron su control de la capital afgana después de que el último militar estadounidense salió de la ciudad el 31 de agosto.

