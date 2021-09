https://mundo.sputniknews.com/20210901/venezuela-inicia-nueva-fase-de-vacunacion-masiva-contra-el-covid-19-1115632883.html

Venezuela inicia nueva fase de vacunación masiva contra el COVID-19

Tras el anuncio hecho el 30 de agosto por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la ampliación y aceleración del plan de vacunación anti-COVID-19 en el país sudamericano, miles de personas acudieron a los centros de vacunación en Caracas para recibir la primera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus.En esta nueva fase, Venezuela se propone triplicar la meta diaria de vacunaciones y alcanzar 300.000 inoculaciones en todo el país, a través de convocatorias realizadas por el Sistema Patria, la plataforma virtual ideada por el Gobierno de Nicolás Maduro para la asignación de ayuda social a la población.Desde este 31 de agosto las personas mayores de 60 años estarán exceptuadas de la necesidad de contar con una cita para ser vacunadas, por lo cual podrán asistir a cualquier centro de vacunación para inmunizarse.El ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, informó a través de un mensaje difundido por su cartera a través de redes sociales, que a partir del 6 de septiembre esta medida se aplicará para los mayores de 50 años.Alvarado indicó también que fueron instruidas las brigadas de los consultorios populares de salud, pertenecientes a la red de atención sanitaria creada por la revolución bolivariana en cooperación con Cuba, "para iniciar jornadas de vacunación casa por casa, para los adultos y adultas mayores que no se han vacunado y tengan dificultades para asistir a los centros de vacunación".Aunque no ofreció cifras, el titular de la cartera de Salud venezolano confirmó la llegada al país de una "importante cantidad de vacunas el fin de semana [28 y 29 de agosto]", tras lo cual el Gobierno venezolano ha decidido establecer esta nueva fase del plan de inmunización contra el coronavirus que tiene como meta alcanzar al 70% de la población en octubre próximo.Primera dosis"Hasta hoy he cumplido la cuarentena, en casita, haciendo mis obligaciones vía web", cuenta a Sputnik Humberto Tory, un profesor universitario que se vacunó cerca del mediodía del martes 31 en el Hotel Sanitario Alba Caracas, junto con su esposa.Yasmin Ojeda, empleada pública, llegó sobre el final de la jornada de vacunación para recibir, también, la primera dosis de Sinopharm."A través del carnet de la patria ya me habían llamado pero por mi trabajo no había podido asistir. Es buenísimo esto, necesitamos vacunarnos, todo el mundo debe venir", le dijo Ojeda a Sputnik en la cola, antes de ser registrada para inmunizarse.Segunda dosisEl Hotel Sanitario Alba Caracas, ubicado en el centro de la ciudad capital, fue convertido en centro de vacunación en mayo pasado, con el inicio del plan masivo de inmunización contra el COVID-19, y tiene como nueva meta vacunar con la primera dosis a 5.000 personas por día.Además, el Alba Caracas continúa llevando adelante vacunaciones programadas de segundas dosis, que oscilan diariamente entre 2.000 y 2.500."Al pie del cañón""La fase fundamental de este plan es ampliar la vacunación diaria en todo el país y en especial llegar a la mayor cantidad de adultos mayores, que son los que más complicaciones tienen en relación a la patología por COVID", explica a Sputnik la doctora Rhode Longa, coordinadora médica del Hotel Sanitario Alba Caracas.Formada en el área de salud integral comunitaria, la doctora Longa coordina un equipo de 300 personas, de las más experimentadas en la gestión de la pandemia en el país.Comenta la médica, que por ese hotel pasaron, como parte del protocolo de aislamiento sanitario preventivo, cerca de 7.000 venezolanas y venezolanos que regresaron a su país desde el exterior durante el inicio de la pandemia.Además, en una segunda fase, el hotel sanitario recibió a más de 1.200 pacientes con COVID-19, asintomáticos o con síntomas leves, que realizaron en este centro todo su tratamiento para superar la enfermedad. Hoy, ya se han vacunado allí más de 80.000 personas.

