El papa Francisco mete la pata al citar a Putin refiriéndose a Afganistán

El papa Francisco brindó una extensa entrevista a Radio COPE en la que habló de todo: desde su estado de salud, su continuidad como Papa y Afganistán. Sobre la... 01.09.2021, Sputnik Mundo

"Respecto al hecho de 20 años de ocupación (...), me tocó una cosa que dijo la canciller Merkel, que es una de las grandes figuras de la política mundial, en Moscú, el pasado 20 [de agosto]. Traduzco. Espero que la traducción sea correcta: 'Es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos'. Lapidaria", sentenció el líder de la Iglesia católica en la entrevista reproducida por Vatican News.La confusión surgió porque el mandatario ruso se había referido a la situación en Afganistán en una conferencia de prensa conjunta con la canciller alemana, quien estaba realizando una visita oficial a Moscú el 20 de agosto.Aquél día, el presidente de Rusia recomendó a sus socios que respetaran a los otros países y tuvieran paciencia aún si no les gusta lo que pase allí.Deben "dar a los pueblos el derecho a determinar su destino por su propia cuenta, no importa cuánto tiempo les tome el camino de la democratización de sus países", señaló en su momento el presidente ruso.En la extensa entrevista, el periodista Carlos Herrera repreguntó si la renuncia de Occidente a permanecer en Kabul lo desalentaba y si era necesario dejar a los afganos "a su suerte"."El hecho de renunciar es lícito. El eco que tiene en mí es otra cosa. Y lo tercero, usted dijo 'dejarlos a su suerte', yo diría el modo de cómo renunciar, el modo en cómo se negocia una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve, aquí no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, todas las eventualidades. No sé si habrá una revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades. Digo engaño o mucha ingenuidad, no entiendo. Pero yo aquí vería el modo. Y esto de la señora Merkel (sic) creo que subraya", respondió Francisco.

