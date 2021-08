https://mundo.sputniknews.com/20210820/putin-rusia-alcanzo-su-limite-de-revoluciones-en-el-siglo-xx-queremos-un-desarrollo-evolutivo-1115265483.html

Putin: "Rusia alcanzó su límite de revoluciones en el siglo XX, queremos un desarrollo evolutivo"

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que las autoridades rusas están decididas a "hacerlo todo para que la situación en Rusia sea... 20.08.2021, Sputnik Mundo

"Rusia alcanzó su límite de revoluciones en el siglo XX, no queremos más revoluciones, queremos el desarrollo evolutivo de nuestra sociedad y nuestro Estado", afirmó Putin durante la rueda de prensa, al término de las negociaciones con la canciller alemana, Angela Merkel.Putin reiteró que el bloguero opositor ruso Alexéi Navalni fue condenado porque cometió un delito penal y no por su actividad política."En lo que respecta a la decisión de las autoridades judiciales de la Federación de Rusia, pido tomarla con respeto", declaró Putin.Situación en AfganistánVladímir Putin expresó la esperanza de que el talibán* (proscrito en Rusia) cumpla sus promesas de restaurar la paz en Afganistán."Vemos que los talibanes ya anunciaron el fin de los combates, comenzaron a restaurar el orden público, prometieron garantizar la seguridad de los civiles y de las misiones diplomáticas extranjeras, espero que todo esto se haga realidad", dijo Putin.Además el líder ruso instó a evitar "la entrada de terroristas de todo tipo en el territorio de los estados vecinos de Afganistán, incluso bajo la apariencia de refugiados".Putin subrayó que actualmente los talibanes controlan casi todo el territorio de Afganistán y "precisamente en esta realidad hay que basarnos, evitando, claro, un derrumbe del Estado afgano".Asimismo, Putin indicó que Rusia, EEUU y la UE deben hacer todo lo posible para normalizar la situación en Afganistán."Junto con otros socios, con Estados Unidos, con los países europeos, nosotros —Rusia— debemos hacer todo lo posible para aunar los esfuerzos con el fin de apoyar al pueblo afgano, normalizar la situación en este país y establecer relaciones de buena vecindad con él", dijo.Subrayó que Rusia está interesada en una situación estable en Afganistán.En lo referente a la operación estadounidense en Afganistán, Putin indicó que "no se puede calificar de exitosa", pero, subrayó, que a Rusia no le incumbe juzgarla.Además, el presidente de Rusia recomendó a sus socios que respeten a los otros países y tengan paciencia aún si no les gusta lo que pase allí.Deben "dar a los pueblos el derecho a determinar su destino por su propia cuenta, no importa cuánto tiempo les tome el camino de la democratización de sus países", señaló Putin.A su vez, Angela Merkel señaló que la comunidad internacional debe intentar dialogar con el movimiento radical talibán.La canciller comunicó que pidió a Rusia que preste atención a los temas de ayuda humanitaria en las conversaciones con los talibanes."Desde el punto de vista de Alemania, la prioridad ahora es ayudar a las personas que cooperaron con Alemania durante los 20 años de operaciones de la OTAN en Afganistán, darles un refugio seguro en Alemania y llevar al mayor número posible de estas personas a Alemania en los días siguientes", dijo.La canciller federal indicó que la toma del poder por los talibanes es un "momento frustrante", pero es una realidad con la que hay que lidiar.La situación se agravó en Afganistán durante las últimas semanas, a causa de la ofensiva lanzada por el movimiento talibán contra las tropas gubernamentales. El 15 de agosto trascendió que los insurgentes estaban controlando los puestos fronterizos y más tarde llegó la información de que entraron en Kabul y tomaron el palacio presidencial.El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país "para prevenir una masacre", según su declaración, y luego recibió el asilo en Emiratos Árabes Unidos.El portavoz de la oficina política del talibán, Mohammad Naim, anunció el 15 de agosto que la guerra en Afganistán ha terminado y que la forma del gobierno del país se aclarará próximamente.Amenaza terrorista en SiriaEl presidente ruso también subrayó que la amenaza terrorista persiste en Siria, aunque en la mayor parte del país rige el cese del fuego."Hemos expuesto a nuestros socios alemanes nuestra visión de la situación en Siria. En la mayor parte del territorio del país se observa el régimen del cese del fuego y se trabaja en la reconstrucción de la economía y la infraestructura destruidas, pero la amenaza terrorista persiste", declaró.Putin espera que los países de Europa se unan a la prestación de la ayuda al pueblo sirio y al mismo tiempo constató que el apoyo humanitario al país es resultado, en grado considerable, de los acuerdos logrados durante la cumbre Rusia-EEUU celebrada en Ginebra (junio de 2021)."Nosotros atribuimos mucha importancia a la resolución 2585 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la ayuda humanitaria integral a Siria, que se aprobó en julio pasado y fue resultado en mucho grado de los acuerdos conseguidos durante la cumbre ruso-estadounidense de Ginebra", subrayó.El mandatario también confía en que "los países europeos, incluida Alemania, se unan a los esfuerzos dirigidos a prestar la ayuda al pueblo sirio".

vladímir putin, rusia, angela merkel, alexéi navalni