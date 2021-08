https://mundo.sputniknews.com/20210831/un-terremoto-de-magnitud-43-se-registra-en-el-sur-de-italia-1115606241.html

Un terremoto de magnitud 4,3 se registra en el sur de Italia

Un terremoto de magnitud 4,3 se registra en el sur de Italia

ROMA (Sputnik) — Un sismo de magnitud 4,3 en la escala de Richter fue registrado cerca de la ciudad italiana de Palermo, en Sicilia, informó el Instituto... 31.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-31T11:17+0000

2021-08-31T11:17+0000

2021-08-31T11:22+0000

europa

medioambiente

italia

terremoto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106608/73/1066087392_0:208:2193:1442_1920x0_80_0_0_66afcf761315200be0523b212a9b1d02.jpg

El terremoto con epicentro en el mar cerca de Palermo se produjo a las 6.14 hora local (4.14 GMT) a una profundidad de seis kilómetros.Pocos minutos después se reportaron otros dos temblores de menor intensidad.A pesar de que el sismo se sintió de manera muy clara en las localidades cercanas y sumió en el pánico a la población local y a los turistas, hasta el momento no se han dado noticias de daños o destrucciones.Italia se encuentra entre dos placas sísmicas, la europea y la africana, por lo cual en el país los terremotos resultan frecuentes.Según los datos de INGV, en 2020 se registraron 16.597 sismos en el territorio nacional y en las zonas limítrofes, aunque en el 90% de los casos la magnitud fue inferior a 2 en la escala de Richter, con lo cual la población no los percibió.La mayor parte de los sismos no causan grandes daños, pero algunos son devastadores, como el de L'Aquila en 2009, en el que murieron 309 personas, o la serie de choques en Italia central en 2016-2017, que se saldó con 299 víctimas mortales.

https://mundo.sputniknews.com/20210120/el-volcan-etna-vuelve-a-mostrar-su-caracter-inflamable-1094172510.html

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, medioambiente, italia, terremoto