Mu: la OMS se interesa por la variante colombiana del coronavirus

Mu: la OMS se interesa por la variante colombiana del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud ha incluido la variante colombiana (B.1.621) del coronavirus SARS-CoV-2 en la lista de variantes de interés (VOI), y le ha... 31.08.2021

Según la base de datos GISAID, esta variante se descubrió por primera vez en Colombia en enero de 2021. Desde entonces, se han registrado más de 3.700 casos de infección por esta variante del virus en todo el mundo, principalmente en América Central y América Latina, así como en Estados Unidos con más de 1.400 casos. En Colombia, la variante mu domina en el 39% (842) de los casos detectados de COVID-19.La variante también se encontró en Europa. Un estudio publicado a finales de julio en el Journal of Medical Biology por médicos de la Universidad Biomédica de Roma y la Universidad de Brescia mostró una buena resistencia a la variante mu de pacientes vacunados con la vacuna Pfizer / Biontech. En su opinión, esta variante del coronavirus no representa una amenaza para la efectividad de las vacunas.Esta variante tiene mutaciones nuevas y ya conocidas del pico de coronavirus, señala el estudio.A fines de julio, Carlos Migoya, director de Jackson Health Systems, una fundación médica con sede en Florida, dijo a WPLG TV local que la variante colombiana se encontró en el 10% de los pacientes con COVID-19 examinados en la Universidad de Miami. Así, debido a la comunicación activa con Colombia, la variante mu se convirtió en la tercera más común en la ciudad después de las variantes delta y gamma, anotó el médico.La lista de la OMS de variantes de interés (VOI) del SARS-CoV-2 incluye variantes del coronavirus, infecciones con las que se registran cada vez con más frecuencia y en un territorio cada vez más vasto, mientras que hay una previsión o datos confirmados sobre la capacidad de sus mutaciones para cambiar las propiedades del coronavirus. Ahora, además de mu, incluye cuatro variantes: eta —registrada por primera vez en el Reino Unido y Nigeria—, iota (EEUU), kappa (India) y lambda (Perú).La OMS enumera las variantes más peligrosas de COVID-19 del primer grupo en la lista de preocupación (VOC), cuyas mutaciones aumentaron la capacidad del coronavirus para propagarse de persona a persona y cambiaron su epidemiología, aumentaron la posibilidad de infección de nuevos portadores y cambiaron los síntomas o lo hicieron más resistente a las vacunas, medicamentos u otras contramedidas. Actualmente, cuatro variantes de SARS-CoV-2 son motivo de preocupación para la OMS: alfa de origen británico, la variante sudafricana de beta, registrada por primera vez en Brasil, gamma, y la variante india delta.Además, en la lista de seguimiento (Alerts for Further Monitoring), la OMS incluye variantes de COVID-19, cuando sus mutaciones presumiblemente pueden cambiar las propiedades del virus y representar una amenaza adicional, pero no hay información suficiente sobre ellas para incluirlas en la lista de variantes de interés (VOI - Variantes de interés). Actualmente hay 13 opciones de COVID-19 en la lista de vigilancia que requieren más estudio.

