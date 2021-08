https://mundo.sputniknews.com/20210806/cepa-colombiana-de-coronavirus-mata-a-7-ancianos-vacunados-en-una-residencia-belga-1114834058.html

Cepa 'colombiana' de coronavirus mata a 7 ancianos vacunados en una residencia belga

Cepa 'colombiana' de coronavirus mata a 7 ancianos vacunados en una residencia belga

BRUSELAS (Sputnik) — Siete ancianos vacunados con la pauta completa murieron en las últimas dos semanas en una residencia de la localidad belga de Zaventem

Según el medio que cita fuentes sanitarias, los primeros contagios entre los inquilinos de la residencia se registraron el pasado 16 de julio. Hasta la fecha, se han infectado un total de 20 personas, de los que siete han muerto en las últimas dos semanas.Se precisa que todos los fallecidos tenían edad avanzada y algunos padecían de problemas de salud aún antes de contagiarse, pero otros estaban sanos.Los especialistas no logran por el momento determinar la fuente del brote, dado que todo el personal y los residentes están vacunados con pauta completa, aunque no se descarta que el virus fuera "importado" por uno de los visitantes. El área donde se detectaron los contagios, está actualmente aislado y confinado.La agencia indica que la cepa 'colombiana' del coronavirus no tiene gran presencia en Bélgica, tras registrarse los primeros casos a finales de junio. Los médicos no la consideran más contagiosa que las anteriores variantes, pero piden cautela ante este nuevo tipo.Bélgica tiene vacunado con pauta completa a un 76% de su población mayor de 18 años, y cerca del 84% ha recibido ya al menos un pinchazo. Entre los mayores de 65 años, la cifra de inmunizados completamente ronda el 91%.

