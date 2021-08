https://mundo.sputniknews.com/20210831/activistas-irrumpen-en-hotel-de-haiti-y-boicotean-firma-de-acuerdo-nacional-1115600928.html

Activistas irrumpen en hotel de Haití y boicotean firma de acuerdo nacional

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Un grupo de individuos boicoteó la ceremonia para la firma de un acuerdo nacional propuesto por la Comisión para una solución... 31.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-31T01:55+0000

2021-08-31T01:55+0000

2021-08-31T01:55+0000

américa latina

haití

asesinato del presidente de haití

A la ceremonia en el hotel Montana de Puerto Príncipe, asistieron representantes de más de un centenar de partidos políticos, y figuras influyentes como los exsenadores Patrice Dumont y Steeven Benoît, cuando activistas irrumpieron y causaron destrozos en la sala.Algunos incluso acusaron al líder del partido Haití en Acción, Youri Latortue y al expresidente del senado, Joseph Lambert de estar detrás de los ataques, aunque este último lo desmintió en las redes."Utilizaron mi nombre y la inteligencia nos dicta que veamos quién se beneficia de esta violencia. Condeno esta práctica porque he elegido la democracia", aseguró el experimentado político en un mensaje en Twitter.La Comisión para una solución haitiana a la crisis es uno de los grupos más adelantados en la búsqueda de un consenso para la dirección del país tras el magnicidio contra el presidente Jovenel Moise (2017-2021).Su trabajo, de hecho, comenzó antes del asesinato para buscar un acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales que permitiera reemplazar a Moise, profundamente impopular y salpicado en casos de corrupción.La propuesta de este grupo llega cuando el Gobierno aboga por la unión para alcanzar la estabilidad nacional, y promete realizar elecciones lo antes posible."La crisis en la que vivimos, yo solo no la puedo solucionar. Todos los sectores deben trabajar duro para que el juego no se vuelva más preocupante", dijo el lunes el primer ministro Ariel Henry.Mientras las fuerzas políticas continúan sin alcanzar un consenso, se acentúa la crisis nacional, especialmente tras el terremoto ocurrido en la zona sur del país que cobró unas 2.207 vidas y destruyó numerosas infraestructuras en los departamentos Sur, Nippes y Grand Anse.En los últimos tres años Haití vivió intensas protestas antigubernamentales, un sismo y el quinto magnicidio de su historia, mientras está a las puertas de una crisis humanitaria con cientos de miles de personas en las calles, pocos alimentos y limitada ayuda gubernamental, ingredientes perfectos para una nueva implosión social.

haití

2021

haití, asesinato del presidente de haití