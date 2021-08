Fuerzas de Haití establecen alianzas pero sin llegar a acuerdos tras magnicidio

https://mundo.sputniknews.com/20210813/fuerzas-de-haiti-establecen-alianzas-pero-sin-llegar-a-acuerdos-tras-magnicidio-1115072897.html

Es este uno de los grupos que no aprueban la juramentación del primer ministro Ariel Henry, el pasado 20 de julio, y reúne a una amplia base de plataformas para proponer vías consensuadas al establecimiento de un nuevo Gobierno.El miércoles se reunieron con Daniel Foote, enviado especial de Estados Unidos "quien se tomó el tiempo de escuchar a la Comisión", y los intercambios continuarán la próxima semana. Otras estructuras como el Sector Democrático y la organización N ap mache pou lavi (Marchamos por la vida) también impulsan procesos de diálogo independientes con otras fuerzas, pero un mes después del magnicidio todavía no concuerdan en la gestión del país tras el asesinato, el 7 de julio pasado, del presidente Jovenel Moïse (2017-2021).Esta semana el Gobierno divulgó una propuesta de acuerdo nacional, al cual aún no se suscribió ninguna plataforma, que en líneas generales propone el restablecimiento de la autoridad estatal, la creación de un clima de seguridad actuando de manera eficaz contra las bandas armadas, así como un diálogo permanente y la celebración de elecciones."El Gobierno debe crear condiciones para la celebración de elecciones libres, justas y democráticas, dentro de un período de tiempo razonable, mediante el establecimiento de un sistema electoral que limite en la medida de lo posible los riesgos de fraude y aliente que los ciudadanos participen en gran número", según consta en el documento.El texto promete la revisión de los polémicos decretos emitidos por el expresidente Jovenel Moïse, así como de la composición del Consejo Electoral Provisional, dos puntos álgidos para la oposición.El acuerdo también prevé que Henry continúe frente al país hasta los sufragios, aunque cede en la composición de su gabinete que puede estar sujeta a cambios.Para el pastor Lemète Zéphyr, quien estuvo detrás del acuerdo de Marriot en 2019, la falta de práctica democrática y la ausencia de una visión sólida impide que las fuerzas haitianas lleguen a un consenso.Aún sin una hoja de ruta clara, ni tampoco un consenso mínimo, el país se encamina hacia un proceso electoral, que incluso podría modificar la Constitución.

