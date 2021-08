https://mundo.sputniknews.com/20210830/vamos-a-morir-en-la-raya-empresario-mexicano-se-defiende-de-elon-musk--1115582124.html

"Vamos a morir en la raya”: empresario mexicano se defiende de Elon Musk

"Vamos a morir en la raya”: empresario mexicano se defiende de Elon Musk

El empresario mexicano José Aguirre Campos, director de la firma StarGroup, aseguró que su marca de telecomunicaciones StarLink no se venderá a empresas... 30.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-30T16:29+0000

2021-08-30T16:29+0000

2021-08-30T17:21+0000

américa latina

spacex

elon musk

méxico

compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094302468_0:196:2996:1881_1920x0_80_0_0_22fdebb19ece24480ee63222215807e6.jpg

Aguirre Campos, de origen zacatecano, comentó que ya interpusieron dos amparos con los que espera se restituyan sus derechos.Los representantes legales de Elon Musk habrían buscado en un inicio a José Aguirre Campos para comprarle su marca, sin embargo, el empresario dijo no estar interesado en venderla.Aguirre asegura que uno de los intentos para despojarlo de su marca consiste en asegurar que el registro de StarLink lo hizo a título personal, cuando el dominio es de SpaceX."Primero vas y registras la marca, luego haces la empresa. Me acusan de que la marca la registré a mi nombre y la usa la empresa, esto no tiene sustento. Así estaría la mitad de las empresas mexicanas, expuestas a esto", aseguró.StarGroup es una empresa mexicana de telecomunicaciones, dueña de las marcas StarGo, StarLine, StarTv, StarKa, StarGroup y StarLink, desde 2015. En 2018, la compañía de Elon Musk demandó al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) de México la caducidad y nulidad de la marca mexicana. La queja le fue negada pero el multimillonario decidió presentar una demanda ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), organismo que finalmente la aceptó. Hecho que Aguirre calificó como una "injusticia"."Le echaron montón"Después de que se diera a conocer el caso de StarGroup contra SpaceX, varias empresas mexicanas decidieron mostrar su apoyo a la compañía nacional.Los directores generales de UBIX, Sebastián Monterrubio, y de Elara, Marco Illescas pidieron a las autoridades ponderar los esfuerzos de una empresa nacional, frente a voraces intereses extranjeros

https://mundo.sputniknews.com/20210817/elon-musk-pretende-despojar-a-empresa-mexicana-de-su-marca-starlink-1115165212.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spacex, elon musk, méxico, compañías