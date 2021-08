https://mundo.sputniknews.com/20210817/elon-musk-pretende-despojar-a-empresa-mexicana-de-su-marca-starlink-1115165212.html

Elon Musk pretende despojar a empresa mexicana de su marca StarLink

La empresa mexicana StarGroup denunció que la estadounidense Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), propiedad de Elon Musk, intenta despojarla de... 17.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-17T21:13+0000

2021-08-17T21:13+0000

2021-08-17T21:54+0000

américa latina

spacex

elon musk

méxico

compañías

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/17/1092188392_0:133:2718:1662_1920x0_80_0_0_baeff540809bd941339903e5376708e2.jpg

De acuerdo con documentos oficiales, la empresa mexicana dedicada a la prestación de servicios de telecomunicaciones como televisión restringida, servicios de acceso a internet y telefonía móvil, registró las marcas StarGo, StarLine, StarTV, StarKa, StarGroup y StarLink desde el 12 de noviembre de 2015.En aquel entonces, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no encontró precedentes que impidieran la concesión de dichos registros, por lo que fueron otorgados.Pero en 2018, la empresa SpaceX, a través del despacho mexicano Méndez + Cortés, S.C., demandó al IMPI la nulidad y caducidad de la marca StarLink, argumentando que StarGroup no la había utilizado, ni había señalado con precisión los servicios de telecomunicaciones a proteger.A pesar de que el IMPI determinó que el registro de StarLink fue claro en el alcance de sus servicios y que sí había hecho uso de la marca, SpaceX la utiliza para vender en México los mismos servicios que StarGroup.Además, la marca del magnate sudafricano presentó una demanda ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), quien sorpresivamente declaró la nulidad y caducidad de StarLink.Por su parte, StarGroup resaltó en su demanda que SpaceX no sustentó haber utilizado antes la marca y que simplemente llegó a México a despojarla de sus derechos, ahora con ayuda de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del TFJA.Por ahora, StarGroup ya promovió un amparo contra las resoluciones de la Sala Especializada e hizo un llamado para que haya cero tolerancia a la corrupción.

méxico

spacex, elon musk, méxico, compañías