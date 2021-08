https://mundo.sputniknews.com/20210830/organizaciones-sociales-pediran-a-duque-ratificar-comite-para-personas-desaparecidas-1115597197.html

Organizaciones sociales pedirán a Duque ratificar Comité para personas desaparecidas

Organizaciones sociales pedirán a Duque ratificar Comité para personas desaparecidas

BOGOTÁ (Sputnik) — Víctimas y organizaciones que integran la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MDTDF) entregarán al presidente Iván Duque un... 30.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-30T23:10+0000

2021-08-30T23:10+0000

2021-08-30T23:10+0000

américa latina

colombia

desaparición forzada

desaparecidos

iván duque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105389/96/1053899677_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_1f237de106a1d9ea9f5335e4e1ef9a40.jpg

"La entrega de las firmas se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el día 31 de agosto en horas de la mañana", indicaron las organizaciones en un comunicado, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Desaparecidas.La iniciativa busca que el Gobierno Nacional acepte la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para obtener un apoyo internacional que permita que la búsqueda de las personas desaparecidas se haga efectiva.Dicho comité es un mecanismo complementario que favorece los derechos de las víctimas a la búsqueda inmediata y eficaz de sus familiares."Para la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada es lamentable que pese a la magnitud del crimen en el país no exista una política de Estado para la prevención del delito y una búsqueda eficaz, las autoridades no han asumido un compromiso para prevenir los hechos después de la firma del acuerdo de paz y especialmente para buscar a las personas que siguen desaparecidas", indicaron las organizaciones en el comunicado.Asimismo, agregaron que no existen avances en la investigación y los mecanismos de búsqueda, como la acción de búsqueda urgente, o no son aplicados o resultan insuficientes, no sólo por la magnitud de los casos sino por la falta de voluntad por parte de los organismos de justicia."La impunidad estructural rodea los hechos y las pocas investigaciones que son abiertas por la Fiscalía General de la Nación se encuentran archivadas y sin ningún resultado de justicia para las víctimas y familiares", agregaron.Por último consideraron que la situación de desaparecidos en el país "resulta preocupante" si se tiene en cuenta que Colombia ha suscrito compromisos internacionales en esa materia, como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.Durante la entrega de firmas, este martes, los voceros de las víctimas y de la MDTDF realizarán un acto simbólico.

https://mundo.sputniknews.com/20210830/un-total-de-637-personas-han-desaparecido-en-colombia-desde-acuerdo-de-paz-con-las-farc-1115587477.html

https://mundo.sputniknews.com/20210826/desaparicion-forzada-un-problema-global-que-se-siente-fuerte-en-america-1115442814.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, desaparición forzada, desaparecidos, iván duque