Desaparición forzada: un problema global que se siente fuerte en América

Aunque hace décadas las desapariciones forzadas fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, hoy "pueden perpetrarse en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes", explica Naciones Unidas.Así, en los últimos años nos hemos enterado de cientos de miles de personas desaparecidas en el continente.En El Salvador, para reducir el número de homicidios, los pactos entre funcionarios públicos y pandillas promueven desapariciones forzadas. En el progresivo incremento de personas desaparecidas, entre los que se cuentan un alto porcentaje de jóvenes y mujeres.De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General, entre enero y abril de 2021, las denuncias por desapariciones se duplicaron en comparación con los últimos dos años, y pasaron de 198 casos en 2019, a más de 500 denuncias en lo que va de este año.Según el informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en El Salvador, hay unas 20.000 desapariciones entre 2014 y 2019. Los municipios con mayor número de casos de desaparición coinciden con aquellos que tienen mayor presencia de pandillas y los índices de criminalidad más altos.Además, entre 2014 y 2016, el Ministerio Público identificó 158 fosas clandestinas, casi el doble de las 80 descubiertas durante los ocho años anteriores, según la FESPAD.Guatemala registra más de 41.000 personas desaparecidas en los últimos 18 años. Entre 2003 y agosto de 2020, Guatemala contabilizó la desaparición de 41.086 personas, según datos oficiales recogidos en un informe de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Durante el conflicto armado interno guatemalteco (1960-1996) las desapariciones forzadas fueron 45.000.En México, desde 2006 han desaparecido 87.000 personas de forma forzada. Además, se estima que hay al menos 52.000 personas fallecidas que no han sido identificadas por las diferentes instituciones forenses del país, de acuerdo con un informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).Además, el Movimiento Migrante Mesoamericano estima que existen entre 72.000 y 120.000 migrantes desaparecidos en la frontera entre Estados Unidos y México entre 2006 y 2016. En esta ruta las personas migrantes enfrentan riesgos como la deshidratación, la extorsión por parte de grupos criminales organizados, y la exposición a sufrir accidentes, caídas y otros peligros relacionados con el transitar por lugares con topografía inhóspita.Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y el primer semestre de 2020, el conflicto armado en Colombia dejó en total 80.582 personas desaparecidas de manera forzada, de las cuales el 85% son hombres, el 11,5% son mujeres y del 3,5% restante no se tiene información sobre su sexo.Muchos de los desaparecidos fueron asesinados por grupos armados, paramilitares o militares. Otros fueron secuestrados y reclutados por la fuerza. La mayoría probablemente esté muerta. Se han encontrado personas desaparecidas en tumbas clandestinas, aunque algunas han terminado en cementerios, al costado de la carretera o en ríos.Hay casi 5.200 cadáveres no identificados en la base de datos de ADN del Instituto de Medicina Legal, junto con casi 44.400 muestras de familias de desaparecidos para cotejar el material genético de los nuevos restos.El Instituto también maneja una base separada con reportes de los desaparecidos y hasta el momento la unidad ha descubierto 15.000 desapariciones denunciadas que antes no estaban integradas.¿Qué son las desapariciones forzadas?Las desapariciones forzadas las cometen agentes del Estado o personas que actúan en su nombre y se niegan a reconocerlo. "Ocultan la suerte y el paradero de la víctima, dejándola fuera del alcance de la protección de la ley", resume Amnistía Internacional. Es un delito de derecho internacional.Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, proclamada en 1992, se dan cuando:"Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley".Además, la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para "infundir terror" en las sociedades, advierte la Organización de Naciones Unidas. "La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad", agrega.

