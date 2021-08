https://mundo.sputniknews.com/20210827/el-real-madrid-ata-el-fichaje-de-mbappe-su-nueva-estrella-1115462869.html

El Real Madrid ata el fichaje de Mbappé, su nueva estrella

La formalización del fichaje del jugador francés parece inminente. El club blanco confía en poder presentarlo ante el público del estadio Santiago Bernabéu el... 27.08.2021, Sputnik Mundo

españa

deportes

real madrid

fútbol

paris saint germain

kylian mbappé

El traspaso del internacional francés Kylian Mbappé al equipo madrileño es producto de un cruce de correos electrónicos, ofertas y declaraciones sostenidas entre ambos clubes en las últimas fechas. El anuncio oficial podría producirse el mismo 27 de agosto o en el fin de semana subsiguiente, tras lo cual el delantero podría dejarse ver por la capital española antes de su incorporación a la selección francesa, que se concentrará de cara al partido que la enfrentará a Bosnia-Herzegovina el día 1 de septiembre.Las cifras del traspaso son mareantes. Los dirigentes del París Saint Germain habrían aceptado la última oferta del Real Madrid, que asciende a 170 millones de euros, a los que cabría sumar otros 10 más por otros conceptos. La transacción se empezó a gestar luego de que Mbappé expresara su firme voluntad de desempeñarse en las filas del conjunto blanco y no en las del equipo parisino. De este modo, ni siquiera la impactante llegada de Lionel Messi a París, y el consiguiente aumento de las expectativas de triunfo en cuantas competiciones el equipo dispute, ha provocado un cambio de intenciones de Mbappé, decidido a vestirse de blanco.El tanteo al jugador efectuado por el Real Madrid no sentó bien al presidente del PSG, Al Khelaifi. Aunque el catarí no descartaba la salida del jugador, el proceso no ha resultado de su agrado. El Real Madrid obtuvo en primera instancia la aprobación del propio jugador, y a partir de ahí obró en la negociación. A la espera de que ambos clubs efectúen una comunicación oficial, Mbappé continúa entrenándose con el PSG.Los dirigentes del Real Madrid, con su presidente Florentino Pérez a la cabeza, venían ansiando la incorporación de Mbappé al equipo, pues desean que se convierta en una referencia. Se da la circunstancia de que el delantero no lo ha sido en el PSG, donde también hay estrellas como Neymar y ahora también Messi. Si el club español abona esos más de 170 millones de euros, el traspaso se convertiría en el segundo más caro de la historia del fútbol tras los 222 millones de euros que el PSG pagó al FC Barcelona por Neymar.

deportes, real madrid, fútbol, paris saint germain, kylian mbappé