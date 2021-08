https://mundo.sputniknews.com/20210827/el-incendio-de-un-centro-hortofruticola-obliga-a-evacuar-a-300-trabajadores-en-extremadura--videos-1115450536.html

El incendio de un centro hortofrutícola obliga a evacuar a 300 trabajadores en Extremadura | Vídeos

El incendio de un centro hortofrutícola obliga a evacuar a 300 trabajadores en Extremadura | Vídeos

El fuego ha calcinado más de cinco millones de kilos de fruta. Las primeras hipótesis apuntan a un cortocircuito. 27.08.2021, Sputnik Mundo

Continúan las labores de extinción del aparatoso incendio que se declaró a media tarde del jueves 26 de agosto en la finca El Escobar, que se encuentra entre Mérida, Calamonte y Arroyo, en la provincia extremeña de Badajoz.El fuego se declaró en una sala de máquinas de la empresa y las llamas se propagaron con gran rapidez debido a los materiales que se encontraban en esta sala, altamente inflamables. Aunque las causas del incendio todavía se desconocen, las primeras hipótesis apuntan a un cortocircuito en esta sala.Afortunadamente, tal y como señaló el 112, no ha habido que lamentar heridos. En el momento en el que se iniciaron las llamas se encontraban en la empresa cerca de 300 trabajadores que fueron evacuados rápidamente. Aunque según explicó el gerente del centro, Natalio Caballero en Canal Extremadura Radio, se ha perdido la cosecha que almacenaban en el interior."Lo que está claro es que no va a quedar nada, y había cinco o seis millones de kilos de fruta dentro, que ya está todo derretido", aseguraba.Las instalaciones que ardieron tienen una dimensión de cuarenta mil metros cuadrados con capacidad para almacenar en frío más de cinco mil toneladas de frutas. Se trata de una base en la que se centraliza parte de la cosecha de la comarca.La Junta de Extremadura ha activado el Plan de Protección Civil Territorial de Extremadura ante el riesgo que puede provocar. Varias viviendas aleñadas a la finca también fueron desalojadas por prevención.Desde el 112 han pedido a la población que no se acerquen al lugar. Cruz Roja también ha movilizado un dispositivo a la zona compuesto por una ambulancia SVB, un VIR, un equipo de avituallamiento y un vehículo de coordinación.

