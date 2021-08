AMLO es retenido por los maestros de Chiapas, que lo dejan varado dentro de su auto | Videos

https://mundo.sputniknews.com/20210827/amlo-es-retenido-por-los-maestros-de-chiapas-que-lo-dejan-varado-dentro-de-su-auto--video-1115457704.html

El mandatario se quedó varado dentro del vehículo rodeado por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no le dejaba pasar. La retención duró más de una hora y el presidente permaneció en el auto cerca de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, donde tenía que celebrarse la conferencia. AMLO siguió enviando videomensajes desde su vehículo. "Me da gusto poderme comunicar con ustedes en una situación algo especial", dijo el mandatario. López Obrador siguió comunicando a través de su celular desde dentro del auto, e informó que no tenía la intención de entrar por la puerta y que a pesar de poder llevar a cabo la conferencia, decidió no hacerlo como forma de protesta para que "estos grupos no abusen, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido". El mandatario de México destacó que no cederá a las peticiones, ya que el presidente del país no puede ser rehén de nadie. Asimismo, el presidente destacó que se quedará en el auto "el tiempo que sea necesario" y que no cederá a chantajes.En la manifestación de diversas protestas participan además estudiantes que piden ingreso a las escuelas normales de magisterio y reclaman plazas como docentes, sindicalistas del sector Salud, familiares de personas recluidas en penales, trabajadores de despedidos del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, entre otros grupos sociales, reportó la prensa local.Postura del GobiernoLa secretaria federal de Seguridad, lamentó la ausencia del presidente en la conferencia de prensa "por el bloqueo de la puerta de acceso" a la base militar.La funcionaria manifestó que el Gobierno "ha mantenido un permanente apoyo al diálogo, a la tolerancia y la civilidad con los diferentes actores sociales, en este Gobierno democrático no hay represión", que guían a las autoridades para resolver las diferencias.Rodríguez destacó, "el origen democrático y la fortaleza social" del Gobierno federal, que son "la mejor garantía y ejemplo de lo que buscamos hacer en el diálogo en la construcción de acuerdos".Las autoridades ofrecieron a los manifestantes proseguir por esa ruta del diálogo.El titular del Ejecutivo decidió permanecer afueras del cuartel militar y canceló su participación en la llamada Conferencia Mañanera número 693, que realiza todos los días hábiles, desde que comenzó su mandato el 1 de diciembre de 2018.Los manifestantes sumaron alrededor de 500 personas que comenzaron con la protesta de los maestros, quienes también se oponen a volver a clases presenciales el próximo 30 de agosto y se sumaron otros inconformes para impedir la entrada de la comitiva presidencial al cuartel militar en Chiapas.López Obrador tiene previsto continuar su gira de trabajo por el sureste del país por las ciudades de San Cristóbal de las Casas, y los municipios de Comitán, Motoxzintla, Huixtla, Metapa en la zona montañosa de Chiapas y terminará en Tapachula la ciudad fronteriza con Guatemala.Las conferencias de prensa cotidianas son el eje de la política de comunicación del Gobierno federal, a la que asisten integrantes del gabinete del Ejecutivo y otras autoridades.

