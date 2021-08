https://mundo.sputniknews.com/20210826/amlo-ya-no-vamos-a-vender-petroleo-crudo-al-extranjero-1115430581.html

AMLO: "Ya no vamos a vender petróleo crudo al extranjero"

México dejará de vender petróleo crudo al extranjero y solo extraerá el necesario para producir la gasolina que se requiere en la nación, anunció el presidente... 26.08.2021, Sputnik Mundo

"Este año vamos a terminar con 1.800 mil barriles promedio diario y ya también establecimos como meta no extraer más de dos millones de barriles, porque solamente vamos a extraer lo que se va a requerir para producir las gasolinas en México, porque ya no vamos a vender petróleo crudo al extranjero y vamos a estar comprando gasolinas y diésel, vamos a darle valor agregado a la materia prima", manifestó durante su conferencia de prensa del 26 de agosto.El mandatario también dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) está "remontando" la crisis que le fue heredada por los gobiernos "neoliberales" que buscaban "privatizar el petróleo".El mandatario subrayó que los costos de producción han bajado de manera significativa gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos."La inversión la orientamos donde está el petróleo en tierra y en aguas someras, en el sureste y estamos bajando el costo de extracción, ya estamos extrayendo petróleo a un costo de cuatro dólares el barril y el promedio es de 10 y 12 dólares de extracción, por la mala planeación, porque lo que les importaba no era extraer el petróleo, sino entregar contratos a empresas y hacer negocio, lo que predominaba era la corrupción", manifestó.Además, aseguró que la producción de petróleo se va a restablecer pronto, tras el incendio registrado el pasado 22 de agosto en una plataforma petrolera frente a las costas de Campeche."Ahora estamos descubriendo nuevos yacimientos en tierra, en aguas someras, y a pesar de ese accidente se va a restablecer la producción pronto y vamos a cumplir con el plan que estemos este año", finalizó.Accidente en CampecheEl pasado 22 de agosto se registró un incendio en una plataforma de Pemex, en Campeche. El saldo fue de cinco personas muertas, seis más resultaron lesionadas y dos permanecen en calidad de desaparecidas. El incidente ocurrió mientras las empresas COTEMAR y BMCI desarrollaban tareas de mantenimiento preventivo, limpieza de líneas de los cabezales de succión y descarga de gas de los compresores de bombeo neumático; por lo que se detuvo la producción de 421 mil barriles de petróleo diarios.

