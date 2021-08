https://mundo.sputniknews.com/20210824/internautas-no-tienen-piedad-con-ricardo-anaya-tras-su-huida-de-mexico-1115369132.html

Internautas no tienen piedad con Ricardo Anaya tras su 'huida' de México

Internautas no tienen piedad con Ricardo Anaya tras su 'huida' de México

Después de que el excandidato presidencial mexicano Ricardo Anaya anunciara que estaría fuera del país una temporada, tras darse a conocer que es investigado... 24.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-24T21:37+0000

2021-08-24T21:37+0000

2021-08-24T21:55+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

fgr (fiscalía general de la república)

ricardo anaya

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1115369439_0:6:3069:1732_1920x0_80_0_0_da0ba8f2556cd892d530e9c50fdbe777.jpg

En algunas de las imágenes, que se hicieron tendencia con el hashtag #RickyRiquinProfuguin, se reían de la declaración del exlíder del PAN, en la que asegura que es un perseguido político del presidente Andrés Manuel López Obrador.Otros aseguraban que a pesar de que Ricardo Anaya decía no tener miedo de los ataques de López Obrador en la realidad resultó todo lo contrario.Algunos otros lo tacharon de incongruente porque en varias ocasiones exigió que se castigara con todo el peso de la ley a los corruptos.También hubo usuarios que bromearon con que se realizaría un cambio de imagen para que no sea identificado.Pero esta no es la primera vez que Ricardo Anaya es víctima de los memes. Todo comenzó durante la campaña presidencial de 2018 cuando se le comparó con el personaje principal de la cinta Chiken Little. Ahora decidieron relacionarlo con la película Pollitos en Fuga.El tiktoker de Sputnik en México, Marek Elías, tampoco dejó pasar la noticia.La investigación que realiza la FGR en contra de Ricardo Anaya deriva de las declaraciones del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien asegura que el panista es uno de los funcionarios públicos que recibió sobornos para aprobar la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

https://mundo.sputniknews.com/20210823/el-presidente-de-mexico-pide-al-lider-opositor-que-enfrente-la-justicia-y-no-se-exilie-1115319065.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, fgr (fiscalía general de la república), ricardo anaya, méxico