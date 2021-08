https://mundo.sputniknews.com/20210823/el-presidente-de-mexico-pide-al-lider-opositor-que-enfrente-la-justicia-y-no-se-exilie-1115319065.html

AMLO responde a Anaya: "Qué no sea marrullero, que vaya y demuestre que no recibió dinero"

AMLO responde a Anaya: "Qué no sea marrullero, que vaya y demuestre que no recibió dinero"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló durante su conferencia matutina sobre el video que publicó este fin de semana en sus redes sociales... 23.08.2021

"Él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es mentira, eso es falso. Lo que da origen a esta situación es una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido, en su momento", aseguró.Agregó que dicha denuncia por la cual el panista es llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar ante un juez también, se juntó con otra que realizó el exdirector de Pemex Javier Lozoya en el que acusa a legisladores y dirigentes de partidos de recibir dinero para la aprobación de la reforma energética.También aseguró que los problemas que enfrenta Anaya surgieron después de que se hiciera muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto y luego "se le volteara", hecho que consideraron una "traición"."No sé si se acuerdan que en el debate dijo que iba a meter a el expresidente Peña a la cárcel, pues a partir de ahí también se le generaron problemas porque sintieron que estaba traicionando. Entonces, se le juntaron estas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara", dijo.El presidente presentó durante la conferencia los videos donde Javier Lozano, secretario del trabajo durante la administración del presidente Felipe Calderón, acusa a Anaya de corrupción; y uno más en el que Ernesto Cordero, secretario de economía también durante el gobierno de Felipe Calderón, habla de la denuncia que presentó contra Anaya por el delito de lavado de dinero."Cuando se lucha por una causa se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente", agregó el jefe del Ejecutivo federal."El que nada debe nada teme, él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila, incluso no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente", dijo el mandatario en conferencia de prensa.¿Qué fue lo que dijo Anaya?Este fin de semana el excandidato presidencial Ricardo Anaya publicó en sus redes sociales un video en el que asegura que presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere "fregar a la mala" porque le estorba para las elecciones de 2024 y porque no le gusta lo que dice en sus videos."Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor", escribió.En el video, Anaya también asegura "estar limpio", no tenerle miedo al presidente, e ir un paso adelante. También dijo que estará ausente una temporada para recaudar pruebas contundentes para "desenmascararlos".Horas más tarde, el exdirigente del PAN publicó un nuevo video en el que asegura que la Fiscalía General de la República le hizo llegar un citatorio para que se presente a una audiencia."López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan "solo" suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope", manifestó.En las elecciones de 2018 Anaya consiguió obtener el 22,27% de los votos, mientras López Obrador 63,42%.

Mary Cure El tal por cual del anaya es un ladrón,bocon e imbécil títere de USA. 0

1

