Surge la resistencia en Afganistán: hijo del 'león de Panshir' pide armas contra los talibanes

Ahmad Shah Masud, conocido como 'el león de Panshir', fue un mítico señor de la guerra que encabezó la insurgencia yihadista contra el Gobierno de Afganistán... 20.08.2021, Sputnik Mundo

A pesar de la sorprendentemente rápida avanzada de los talibanes —que en solo días ocuparon los principales centros de Afganistán, incluida su capital, Kabul— una de las provincias del país permanece fuera de su control. Es Panshir, una región montañosa al noreste de Kabul, que históricamente ha servido como una formidable base de operaciones contra todo tipo de invasores.Ahí nació y operó con gran éxito uno de los líderes de los insurgentes muyahidines afganos, Ahmad Shah Masud. Primero contra el Gobierno central de la República Democrática de Afganistán y el contingente soviético que acudió a su rescate entre 1979 y 1989; luego contra el movimiento Talibán que llegó al poder entre 1996 tras la Guerra civil afgana. Su asesinato se produjo el 9 de septiembre del 2001, solo 2 días antes de los atentados del 11-S en EEUU.Hijo de su padreHoy en día, su hijo, Ahmad Masud, se ha convertido en símbolo de la resistencia antitalibana y su máximo vocero ante la comunidad internacional. Desde el inicio de la retirada estadounidense y la caída de Kabul, en el valle de Panshir se han estado reuniendo fuerzas dispuestas a hacerles frente una vez más.El medio emiratí The National afirma que a esa zona se han dirigido exmiembros de lo que fue el Ejército afgano con helicópteros, blindados, así como miembros de las otrora fuerzas especiales del país.Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha confirmado que ya existe una resistencia. "Los talibanes aún no controlan todo el territorio de Afganistán. Hay informes sobre la situación en el valle de Panshir, donde se concentran las fuerzas de resistencia del exvicepresidente de Afganistán, el señor Saleh, y de Ahmad Masud", mencionó.Las imágenes en las redes sociales lo confirman. Muestran que Masud llegó al valle de Panshir poco después de la caída de Kabul, prometiendo liderar la resistencia contra los talibanes y defender lo que quedaba de la Constitución afgana.A la memoria histórica se le suma el factor étnico. Y es que si bien el movimiento Talibán se ha expandido por casi todo el país, sus filas se nutren del pueblo pastún, que constituye la mayoría étnica de Afganistán con cerca del 40% de la población. Los grupos antitalibanes, no obstante, históricamente han sido de mayoría tayika, que corresponde a cerca del 30% de la población del país.Masud pide a EEUU ser "el arsenal de la democracia"Masud, de 32 años, estudió asuntos militares en el King's College de Londres y recibió entrenamiento militar en el Ejército británico. Ante un más que probable conflicto armado contra los talibanes, ha hecho un llamado a la comunidad mundial, pidiendo ayuda en armamento y municiones para su causa.De acuerdo con sus palabras, tanto EEUU como la OTAN simplemente "han abandonado el campo de batalla", no obstante, Washington aún puede servir como "un gran arsenal de la democracia".Una fuerza igual de inquietante para todosSin embargo, no parece contar con el mismo apoyo con el que un día contó su padre. Hasta el momento, ni EEUU, Rusia, China, la India, ni ningún otro país le ha mostrado su respaldo."Esto complica el proceso de tránsito pacífico del poder. Desde este punto de vista, el movimiento de los tayikos que se han atrincherado en Panshir puede considerarse un intento de resistir a un golpe militar ilegal en Kabul", explica el experto Arkadi Dubnov, citado por el medio ruso MK.Las perspectivas de una guerra civil que termine con la victoria de Masud tampoco son claras, agrega el experto. "Es difícil imaginar que los tayikos de Panshir puedan desafiar a la mayoría de la población del país, que de una forma u otra se rindió a los talibanes", subraya.Por otro lado, la resistencia en Panshir podría ser parte del esfuerzo que se está haciendo para lograr que los talibanes hagan concesiones y formen un Gobierno inclusivo, destaca el director del Centro para el Estudio del Afganistán Contemporáneo en Rusia, Omar Nessar."Ahora las fuerzas externas deben ponerse en contacto con Masud y actuar juntas. Hasta donde yo sé, ya están negociando. Las fuerzas de Masud son las únicas que pueden resistir a los talibanes, el Panshir ha confirmado este estatus durante décadas, no es coincidencia que los talibanes lo dejaran para el final", comparte.Según Nessar, si las acciones de Masud tienen éxito, es posible que otras fuerzas se unan a él, incluidos los líderes que huyeron del país.

