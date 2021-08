Desalojadas más de 4.000 personas en Barcelona durante la primera noche sin toque de queda

https://mundo.sputniknews.com/20210820/desalojadas-mas-de-4000-personas-en-barcelona-durante-la-primera-noche-sin-toque-de-queda-1115253077.html

La primera jornada sin toque de queda en Barcelona se salda con miles de personas en la calle y botellones en plazas y parques. Tan solo 19 municipios de... 20.08.2021, Sputnik Mundo

El toque de queda llegó a su fin en parte de Cataluña la madrugada del viernes 19 de agosto. Entre las localidades que escapaban de la medida está Barcelona, donde se vieron imágenes de tiempos pasados. Miles de personas salieron a la calle para celebrar la caída de las restricciones en la capital catalana. Las aglomeraciones y los botellones se convirtieron en tónica de una noche en la que el coronavirus parecía haber desaparecido.El reajuste del dispositivo policial de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana para la primera jornada sin restricciones de movilidad nocturna no impidió que plazas y playas se coparán de jóvenes. En total, 4.150 personas tuvieron que ser desalojadas por las fuerzas de seguridad en Barcelona. Cerca de 2.100 se encontraban en el litoral, especialmente en los arenales de Sant Pere y Somorrostro. Otras 2.000 fueron expulsadas de diferentes espacios del barrio de Gràcia, donde se celebran sus fiestas vecinales. En ninguno de los dos casos se respetaban las medidas de seguridad contra la pandemia.A pesar de todo, la noche fue tranquila. Ninguno de los cuerpos policiales registró ninguna sanción o incidente destacable. "Estamos aplicando un dispositivo para combatir la saturación de espacios, no para sancionar, sino para vaciar los excesos de concentración de personas", ha destacado el teniente alcalde de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, a Rac1.El dispositivo policial se mantendrá sin grandes variaciones para la noche del viernes al sábado, la primera del fin de semana sin toque de queda en Barcelona. La madrugada del 19 de agosto los agentes comenzaron el operativo de vigilancia a las 2:15 hasta las 5:00 hora local.El Tribunal Superior de Cataluña rechazó la propuesta de la Generalitat de Catalunya de prorrogar una semana más el toque de queda en 148 municipios. En la nueva petición, el Gobierno autonómico rebajaba la incidencia de los 250 casos por 100.000 habitantes a 125 para aplicar la medida. La Justicia no consideró justificado alargar la restricción a la movilidad nocturna, aunque sí la limitación en 10 del número de personas en reuniones y el 70% de aforo en actos religiosos.El toque de queda continuará donde la incidencia supere los 250 casos por 100.000 habitantes. En total, 19 municipios: Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Calafell, Celrà, Cervelló, Gelida, Manlleu, Martorell, Montblanc, Móra d'Ebre, Palafolls, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter y Torroella de Montgrí. Lugares en los que no se podrá salir a la calle, salvo urgencia o motivo laboral, entre 1:00 y 6:00.

