La gravedad del COVID-19 depende de la vía de penetración del virus en el organismo

La gravedad del COVID-19 depende de la vía de penetración del virus en el organismo

MOSCÚ (Sputnik) — La gravedad del COVID-19 depende del lugar de penetración del virus en el organismo, la más peligrosa es la transmisión de la infección por... 18.08.2021, Sputnik Mundo

Si el coronavirus penetra a través de la mucosa, los médicos disponen de mucho más tiempo para combatir la enfermedad, agregó."Es decir mucho depende del lugar en que el virus empieza a multiplicarse. Es por es que los médicos no se cansan de recodar la necesidad de llevar la mascarilla", dijo.La médica al mismo tiempo subrayó que la mejor forma de protegerse contra el coronavirus es la vacunación.Anticuerpos en los asintomáticos A su vez, el académico y subdirector del Instituto de Epidemiología de la oficina nacional de protección al consumidor Rospotrebnadzor, Alexandr Gorélov, informó que, según un estudio, el 18% de quienes pasaron el COVID-19 en forma asintomática no desarrollaron anticuerpos."Rospotrebnadzor efectuó un proyecto piloto muy interesante en 26 regiones del país. A partir de verano de 2020, testó cada dos meses a más de 70.000 personas en el aspecto de desarrollo de los anticuerpos contra el coronavirus. Se averiguó que el 18% de quienes daban positivo al test PCR pero tenían la forma asintomática del COVID-19, no desarrollaban en absoluto los anticuerpos", comunicó.El académico insistió en la recomendación de vacunarse contra el coronavirus pasados 6 meses después de haberse recuperado de esa enfermedad, recordando que no importa el nivel de los anticuerpos que tenga la persona.

