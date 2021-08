https://mundo.sputniknews.com/20210813/un-estudio-revela-que-la-vacuna-sputnik-v-no-afecta-la-fertilidad-masculina-1115053579.html

Un estudio revela que la vacuna Sputnik V no afecta la fertilidad masculina

Un grupo de científicos llevó a cabo un estudio para descubrir los posibles efectos de Sputnik V, una de las vacunas rusas contra el COVID-19, en la salud... 13.08.2021, Sputnik Mundo

En el marco de la investigación, se descubrió que se deteriora significativamente la calidad de los espermatozoides en los hombres que padecen COVID-19. Sin embargo, no se observaron efectos negativos en la fertilidad de aquellos que se sometieron a la vacunación con Sputnik V.Para analizar los efectos del virus SARS-CoV-2 y del fármaco anticoronavirus desarrollado en Rusia en la salud reproductiva de los hombres se utilizaron métodos avanzados de genética molecular, se desprende de la investigación a la cual este medio tuvo acceso.En la primera etapa de la investigación, 50 hombres de entre 22 y 50 años se sometieron a una serie de exámenes que incluyeron, entre otros, espermogramas, análisis de sangre, evaluación de los parámetros del perfil hormonal. Los voluntarios, además, fueron examinados por un urólogo. Luego, biólogos y bioinformáticos realizaron un análisis genético en profundidad de los participantes en el estudio.Al analizar la fertilidad de aquellos que no se contaminaron con el coronavirus y se vacunaron con Sputnik V, los científicos descubrieron que el fármaco no tiene efecto en el nivel de hormonas e indicadores del espermograma. El estudio no encontró anomalías similares a aquellas encontradas en aquellos que se enfermaron con el COVID-19.

