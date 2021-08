https://mundo.sputniknews.com/20210817/interpol-emite-ficha-roja-de-detencion-contra-dueno-de-linea-aerea-mexicana-interjet-1115168805.html

Interpol emite "ficha roja" de detención contra dueño de línea aérea mexicana Interjet

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Interpol emitió una "ficha roja" para buscar y capturar al exvicepresidente de la aerolínea mexicana de bajo costo, Interjet... 17.08.2021

américa latina

interjet

méxico

La petición de búsqueda en más de 190 países fue solicitada después de que el 8 de julio pasado un juez federal emitió una orden de aprehensión contra el empresario, que también integra el Consejo Asesor Empresarial de la presidencia de la compañía.La acusación se penaliza con prisión preventiva, que impide interponer un amparo ante la justicia para enfrentar el proceso en libertad, según la fiscalía.El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que Alemán salió el 31 de enero de México y su defensor Javier Mondragón dijo que el empresario viajó a Francia en busca de fondos para rescatar a la empresa quebrada.La Fiscalía General obtuvo la orden judicial de arresto con base en denuncia de la cartera federal de Hacienda con la cual la Agencia de Investigación Criminal mexicana comenzó la búsqueda del hijo del exgobernador de Veracruz (sureste) Miguel Alemán, nieto de quien fue presidente homónimo de México (1946-1952).En el primer trimestre del 2019, Interjet canceló muchos vuelos por no contar con aviones disponibles ni tripulaciones suficientes, entre problemas de mantenimiento de la flota de aviones rusos Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).La flota de la aerolínea la integraban 53 aeronaves: 39 Airbus A320 y 14 aviones SSJ-100.Línea aérea en picadaInterjet quedó progresivamente relegada hasta que se quedó sin flujo de efectivo suficiente en una de las industrias más competitivas del mundo.La empresa comenzó a acumular deudas de impuestos en 2013, no pudo pagar derechos a las autoridades de migración y transportes, y dejó de pagar a sus proveedores.Desde 2019, el empresario mexicano buscó un préstamo de la banca de desarrollo pero no lo obtuvo, publicó el martes el periódico especializado El Financiero.El cierre de la pandemia abatió la movilidad de pasajeros y los problemas aumentaron."Interjet perdió casi la totalidad de sus aviones", y pasó de unos 60 aparatos a tener solo cuatro.La planta laboral de más de 5.000 empleados dejó de cobrar salarios "desde agosto del año pasado", indica el reporte periodístico.Los trabajadores declararon una huelga apoyada por más de 60% del sindicato.Fue inevitable la huelga de trabajadores del Centro de Mantenimiento la aerolínea, en reclamo por cuatro meses de sueldos impagos, seis meses de aguinaldo y el fondo de ahorro de 2020, entre otras prestaciones sociales.La defensa del empresario aeronáutico afirma que su cliente no ha huido y que viajó a EEUU y Europa para obtener fondos para la línea, que no opera desde diciembre de 2020, después de ser una de las más importantes del país.El reporte cita una investigación de la organización ciudadana Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicada el año pasado, según la cual la aerolínea adeudaba más de 150 millones de dólares al Gobierno y no ha pagado la compra de combustible, lo que la hicieron inoperable.La asamblea general de accionistas destituyó a Alemán como presidente del consejo de administración en diciembre pasado y designó al empresario Alejandro del Valle.La madre del empresario de 55 años es Christiane Magnani, francesa por nacimiento y Miss Universo en 1953, por lo cual el empresario cuenta con nacionalidad y pasaporte de la Unión Europea.Francia no extradita a sus nacionales, y solo acepta juzgarlos bajo su legislación si el delito tiene un equivalente de defraudación fiscal.En noviembre de 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta por la cancelación de casi 50 vuelos de fin de semana en tres días.Casi 3.000 pasajeros afectados emprendieron una multimillonaria acción colectiva de demanda legal contra la empresa.La línea aérea no tiene bienes suficientes para cubrir los adeudos de siete años al fisco, impuestos y demandas de pasajeros afectados, y urge de una capitalización.Antes de la pandemia, Interjet transportó en 2019 unos 50.000 pasajeros al día en vuelos nacionales e internacionales.

