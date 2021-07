https://mundo.sputniknews.com/20210708/juez-ordena-detencion-de-dueno-de-linea-aerea-mexicana-interjet-1113934341.html

Juez ordena detención de dueño de línea aérea mexicana Interjet

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un juez federal ordenó la detención del empresario Miguel Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal por más de 65 millones de...

"La ficha roja de Interpol se emitiría si se comprueba que [Alemán Magnani] salió del país o podría salir tras la emisión de la orden de aprehensión, pero esto tardaría unos días", dijo una fuente judicial al periódico El Financiero.La Fiscalía General de la República obtuvo la orden judicial con base en una denuncia de las autoridades de la cartera federal de Hacienda, según el reporte del diario especializado.La Agencia de Investigación Criminal mexicana comenzó la búsqueda de Alemán Magnani, hijo del exgobernador de Veracruz (sureste) Miguel Alemán, y nieto del expresidente Miguel Alemán Valdes (1946-1952).En caso de que el empresario sea detenido, el Ministerio Público federal mexicano puede solicitar la prisión preventiva justificada, que se decidiría a criterio del juez.La querella contra Alemán y accionistas de Interjet fue presentada en febrero por los fiscales federales.Interjet es uno de los principales operadores en el mundo con aviones de fabricación rusa Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).Un largo litigioLa empresa comenzó a acumular deudas de impuestos en 2013, además de dejar de pagar otros derechos a las autoridades de Migración, Comunicaciones y Transportes y a sus proveedores.En noviembre del año pasado, la autoridad fiscal federal de México otorgó a Interjet un periodo de gracia en el pago de impuestos adeudados, hasta que la firma aeronáutica se capitalizara.Pero los bienes que tiene la línea aérea no alcanzan a cubrir los adeudos, por lo tanto, necesitaba una capitalización.El problema financiero de la firma es estructural, porque carece de dinero en caja, y la autoridad tributaria esperaba una solución para proteger a más de 5.000 empleados de la aerolínea.Las deudas fiscales son por impuestos a la renta y otros gravámenes, y no tienen conexión directa con la caída del sector turístico por la pandemia de COVID-19, según las autoridades tributarias.En noviembre de 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta por la cancelación de casi 50 vuelos de fin de semana en tres días, que afectaron a casi 3.000 consumidores, quienes emprendieron una acción colectiva de demanda legal contra la empresa.En suma, la compañía carece de efectivo porque no está volando y no paga los sueldos a sus empleados.La flota de la aerolínea la integran 53 aviones: 39 Airbus A320 y 14 aviones de fabricación rusa SSJ-100.Antes de la pandemia, Interjet transportó en 2019 unos 50.000 pasajeros al día en vuelos nacionales e internacionales.

