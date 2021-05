https://mundo.sputniknews.com/20210526/en-vivo-en-la-tv-una-colombiana-dispara-contra-uribe-y-se-hace-viral-no-sea-ilusa-1112591388.html

En vivo en la TV, una colombiana dispara contra Uribe y se hace viral: "¡No sea ilusa!"

En vivo en la TV, una colombiana dispara contra Uribe y se hace viral: "¡No sea ilusa!"

La indignación de una mujer colombiana contra gobernantes de su país quedó plasmada en una entrevista callejera para un canal de televisión. Al ser consultada... 26.05.2021, Sputnik Mundo

A pesar de que el Gobierno de Iván Duque abrió un ámbito de diálogo con las organizaciones detrás del Paro Nacional en Colombia, la falta de avances concretos hace que las movilizaciones continúen en varios puntos del país sudamericano. Muchas de las medidas implican el corte de rutas y calles importantes de ciudades como la capital, Bogotá.Los problemas causados en el tránsito eran el tema central de la nota que una reportera del canal de televisión Caracol realizaba en una zona del sur de Bogotá. En procura de obtener el parecer de vecinos de la zona sobre lo que sucedía, la periodista abordó a una mujer que deambulaba por la calle.Lejos de reclamar por los problemas del tránsito, la mujer afirmó que ella estaba participando del paro y arremetió contra la política colombiana cuando la reportera preguntó la razón de la medida.El término "paraco" —utilizado en Colombia para referirse despectivamente a los políticos acusados de tener vínculos con organizaciones paramilitares y especialmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)— encendió las alarmas de la periodista, que intentó advertirle que era transmitida en vivo por la televisión.La mujer no se amilanó y continuó su alegato, remarcando que se movilizaba "porque están matando a los jóvenes".La mujer se mostró particularmente indignada porque "hoy en día los viejos apoyan a este paraco", por lo que "los jóvenes tienen que cambiar este país. "Esto no puede seguir así", concluyó.La entrevistada no perdió oportunidad para, al mismo tiempo, rebatir la hipótesis de que la protesta significó un caos en el sur de Bogotá. "El transporte está normal de aquí para allá. Yo me fui a llevar a mi hija al colegio y está normal", complementó.

