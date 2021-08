https://mundo.sputniknews.com/20210814/siete-puntos-marcan-las-negociaciones-en-busqueda-de-la-estabilidad-de-venezuela-1115085687.html

Siete puntos marcan las negociaciones en búsqueda de la estabilidad de Venezuela

A diferencia de las conversaciones anteriores, la antesala a este diálogo no está marcada por un escenario de protestas contra el Gobierno en las calles, aunque sí por una crítica situación económica que se ha agravado en el contexto de la pandemia.La agenda, a la que las partes aseguraron no fue fácil llegar durante la fase exploratoria, consta de siete puntos: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral; levantamiento de las sanciones, respeto al estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento.La delegación del Gobierno está encabezada, como lo ha sido en los dos procesos anteriores, por Jorge Rodríguez, quien actualmente está al frente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría oficialista).Sin injerenciaRodríguez, a quien Maduro asignó poderes plenipotenciarios para participar en este diálogo, arrancó advirtiendo que el Gobierno no cedería ante presiones ni admitiría injerencias, y asegurando que el objetivo de este proceso era lograr "acuerdos urgentes".Hasta el momento se conoce que cada bancada estará integrada por nueve representantes de cada sector, en el oficial se sabe que participará el hijo de Maduro, Nicolás Ernesto, así como el gobernador del estado Miranda (norte), Héctor Rodríguez.Convivencia democráticaLa oposición va a este proceso de diálogo con una alianza que denominado como Plataforma Unitaria de Venezuela, a la cabeza de esta delegación está el dirigente Gerardo Blyde Pérez, y hasta el momento se conoce que lo acompañarán: el opositor Tomás Guanipa, el exdiputado Stalin González, y Henrique Capriles, quien en dos ocasiones fue candidato presidencial.El representante de la oposición aseguró que el principal objetivo es buscar "un pacto de convivencia democrática de mucho tiempo"."Comienza un proceso trascendente, importante e integral que debe obligarnos a acordarnos. Toda nuestra delegación comenzará el trabajo incansable de hacer que esta negociación funcione. Expresamos que venimos a buscar acuerdos en todos los temas que vamos a tratar", dijo el opositor tras firmar el memorándum de entendimiento con la delegación de Maduro.Mediadores y acompañantesEstas conversaciones contarán con la mediación de Noruega, y tendrán a México como sede.Además, del acompañamiento de Rusia, y varias naciones aliadas, cuyos nombres no han sido anunciado formalmente, pero fuentes han confirmado a Sputnik que podrían ser Turquía, Canadá y Alemania.El director del Centro noruego para la resolución de conflictos, Dag Nylander, indicó durante el acto en el Museo Antropológico de México, donde se inauguraron las conversaciones, que el punto de partida de la mesa será: "Nada está acordado hasta que todo lo esté".No obstante, el experto en procesos negociación destacó que las partes podrán realizar acuerdos parciales, previo al término de la negociación.Esta es la segunda vez que Noruega funge como mediador de un proceso de diálogo, el primer intento fue en mayo de 2019, pero el proceso terminó pocos meses después, luego de que el Gobierno de Venezuela decidió levantarse en respuesta a la decisión de Estados Unidos de aplicar nuevas sanciones económicas contra su país.Este diálogo del presidente Nicolás Maduro con la oposición, está precedido por cuatro anteriores, el primero en 2014, con la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ecuador, Colombia y Brasil; el segundo en 2016, denominado mesa para el diálogo nacional, ambos desarrollados en Caracas.Mientras, el de 2018, tuvo lugar en República Dominicana y el último entre Oslo y Barbados.Sin embargo, todos los procesos anteriores han tenido en común que se han suspendido antes de que las partes hayan logrado alcanzar un acuerdo.

