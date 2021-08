Un diputado venezolano opina que la oposición debe desmarcarse de EEUU para dialogar

https://mundo.sputniknews.com/20210813/un-diputado-venezolano-opina-que-la-oposicion-debe-desmarcarse-de-eeuu-para-dialogar-1115056130.html

"Va a ser un ejercicio muy interesante, ojalá este grupo opositor esta vez se desmarque de la agenda que impone Estados Unidos", expresó Chávez, integrante del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).La delegación del Gobierno y de la oposición iniciará el proceso de diálogo este 13 de agosto a las 16:30 horas (20:30 GMT), según confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), Jorge Rodríguez, encabezará la delegación venezolana, en la cual también estará el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.Entretanto, la bancada opositora estará presidida por el dirigente político Gerardo Blyde, el representante de Guaidó para Estados Unidos, Carlos Vecchio, y varios exdiputados.BloqueoEn ese sentido, Chávez recordó que los dirigentes que participarán por la oposición son los mismos que en los últimos años han pedido a Estados Unidos imponer bloqueo a Venezuela."Este grupo de la oposición ha estado desconectado de la realidad del país, son los mismos que han pedido bloqueo, son los mismos que han hecho lobby para solicitar congelamiento de cuentas de la república, los mismos dirigentes opositores que han pedido intervención militar, los mismos que aparecen firmando contrato con mercenarios para realizar atrocidades como actos de magnicidio y asesinatos", comentó.Sin embargo, Maduro reiteró el 12 de agosto que está dispuesto a dialogar con el diablo de ser necesario.Para Chávez las expectativas en cuanto a esta nueva ronda de negociaciones no son altas, pues dijo que ese sector de la derecha sigue respondiendo al tutelaje de gobiernos extranjeros."Creo que las expectativas no son muy altas en virtud de que estos sectores no responden a los intereses de sus seguidores en Venezuela, sino que su agenda está marcada por lo que persigue desde el punto de vista del tutelaje y del sometimiento de Estados Unidos, la Unión Europea y todos estos países que en el mundo han propiciado todos estos actos de ataque y desestabilización contra la economía", acotó.Entre las peticiones que ha realizado Maduro en la ronda de negociación están: Por su parte, Guaidó, quien el 12 de mayo propuso el diálogo con Maduro, ha pedido convocar elecciones presidenciales.Esta es la segunda ocasión en la que el Gobierno venezolano participa en un proceso de diálogo con la dirigencia de Guaidó, bajo la mediación de Noruega.

