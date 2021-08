https://mundo.sputniknews.com/20210813/hijo-de-presidente-de-argentina-celebra-su-dni-no-binario-1115037190.html

Hijo de presidente de Argentina celebra su DNI no binario

Argentina se convirtió en el primer país de América Latina que habilita la posibilidad de consignar en los documentos de identidad una opción distinta al sistema binario femenino-masculino.Desde finales de julio, la nación sudamericana incorporó la letra X en los DNI y en los pasaportes para identificar a las personas que no se reconocen dentro de la categoría binaria femenina o masculina.La actual gestión promulgó en julio una ley sancionada en el Congreso que garantiza el uno por ciento de los cargos del sector público nacional para personas trans.La normativa beneficia a las personas travestis, transexuales y transgénero hayan o no efectuado el cambio registral del sexo, de nombre y de imagen que contempla la ley sobre el derecho a la identidad de género de las personas de 2012.Esta norma autoriza la rectificación del registro del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, a las personas que no se identifiquen con la identidad de género que les fue asignada al nacer.

