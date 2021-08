https://mundo.sputniknews.com/20210812/las-autoridades-de-varios-paises-han-sido-blancos-de-estafas-con-vacunas-1115015342.html

Las autoridades de varios países han sido blancos de estafas con vacunas

WASHINGTON (Sputnik) — Estafadores buscaron suscribir contratos falsos de venta de vacunas contra el coronavirus con las autoridades de decenas de países... 12.08.2021, Sputnik Mundo

Los delincuentes intentaron estafar a las autoridades de Austria, Argentina, Colombia, Brasil, Canadá, España, Francia, Israel, República Checa, Letonia y los Países Bajos, entre otros.Les ofrecieron falsos contratos de las vacunas de Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson y AstraZeneca y en algunos casos hasta negociaron los detalles de acuerdos que no llegaron a pactarse.La oficina del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, confirmó haber negociado los suministros con terceros, pero subrayó que no compró las vacunas que le ofrecían.Mientras un portavoz del presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que el país no tiene contactos directos con los distribuidores de vacunas sino actúa a través de la Comisión Europea.Según las fuentes citadas por el medio, los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos desenmascararon a entre 50 y 75 estafadores y empresas que buscan a sus víctimas entre las autoridades de países. Se desconoce si lograron realizar sus planes.Los organismos de seguridad internacionales advierten de estafas ante la escasez de vacunas.Mientras la farmacéutica estadounidense Pfizer reportó 86 falsas propuestas a 45 países y dijo que comparte la información sobre las estafas con los órganos de seguridad, los gobiernos y otros productores de vacunas.

