Presidente de Colombia dice es "grave" divulgación de contratos con Pfizer y AstraZeneca

Presidente de Colombia dice es "grave" divulgación de contratos con Pfizer y AstraZeneca

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó como "grave" la publicación de los contratos de compras de vacunas contra el COVID-19... 12.08.2021

El mandatario subrayó que "no hubo ningún inconveniente por parte del Estado colombiano, que fue el que firmó el acuerdo con ellos (las farmacéuticas)" y que Colombia necesita mantener el flujo de vacunas para hacer frente a la enfermedad respiratoria.Por su parte, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz, dijo que el Gobierno trabaja con los equipos legales de Pfizer y AstraZeneca, así como con otras farmacéuticas, para evitar sanciones tras la divulgación de los contratos, los cuales fueron firmados en el extranjero y que como tal no se rigen por las normas colombianas."Lo que hemos estado trabajando nosotros es que no haya consecuencias, que no se presente ningún retraso en el proceso de envío de vacunas, que esto no afecte ni genere ningún tipo de multa ni sanción al país, y ese es el trabajo que hemos estado haciendo desde el día de ayer", dijo Muñoz en rueda de prensa.El Consejo de Estado reconoció como un "error involuntario" el proceso que permitió que se divulgaran los contratos con Pfizer y AstraZeneca, lo cual es violatorio a los acuerdos alcanzados con las farmacéuticas."La Presidencia del Consejo de Estado advierte que se trató de un error involuntario y que adelantará las investigaciones correspondientes", dijo el organismo.El error fue aprovechado por el Instituto Anticorrupción, una organización sin ánimo de lucro fundada en 2018 que tiene como objeto la detección, investigación y análisis de las causas y efectos de la corrupción, y que fue el que divulgó la información de los contratos.Duque no descartó que se tomen acciones legales contra el instituto por la publicación de los acuerdos.

