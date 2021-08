https://mundo.sputniknews.com/20210812/la-inversion-extranjera-en-paraguay-crece-el-9-en-2020-pese-a-la-pandemia-1115020804.html

La inversión extranjera en Paraguay crece el 9% en 2020 pese a la pandemia

La inversión extranjera en Paraguay crece el 9% en 2020 pese a la pandemia

MONTEVIDEO (Sputnik) — Paraguay fue uno de los pocos países que registró un crecimiento de inversión extranjera en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19... 12.08.2021, Sputnik Mundo

Castiglioni precisó que en Paraguay el crecimiento fue de 9% con 568 millones de dólares destinados a emprendimientos en el país. El ministro dijo que los datos fueron extraídos de la conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio."[El crecimiento] es fruto de una economía dinámica, que ha venido desde casi 18 años sosteniendo políticas macroeconómicas responsables", aseguró, al señalar que no es casualidad que su país sea uno de los pocos que no perdió inversiones durante la pandemia.En ese sentido destacó "las grandes reformas" tributarias realizadas desde el 2003, y las "leyes muy innovadoras" que incentivan la inversión y generan un clima de negocio favorable y una estabilidad que es reconocida a nivel internacional.ExportacionesEl ministro también se refirió a las exportaciones y dijo que en el primer semestre de 2021 se registró un valor de 6.907 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 28% respecto a los primeros meses del año 2020.Sobre las industrias maquiladoras destacó que, a junio de este año, las exportaciones superaron los 500 millones de dólares, lo cual "es un récord".También dijo que se espera un récord para las exportaciones de carne.Por otro lado, valoró las exportaciones de cáñamo industrial y destacó que podría ser un rubro para rescatar a los productores rurales que se encuentran en la pobreza y sacarlos de la producción de cultivos ilícitos.El ministro de Agricultura, Moisés Bertoni, dijo la semana pasada que cuando el Ejecutivo autorizó el cultivo del cáñamo en Paraguay, en octubre del 2019, no se tenía ni una sola hectárea cultivada y a partir de ello, en colaboración con otras instituciones se comenzó a diseñar un marco regulatorio robusto, confiable y previsible para que las empresas puedan invertir.En julio Paraguay envió 21 toneladas de alimentos derivados del cannabis no psicoactivo (cáñamo industrial) a la Unión Europea y Reino Unido, y se convirtió en el tercer país en hacerlo después de China y Canadá.

