El Gobierno de España cita a Putin al hablar sobre la subida de la luz y las redes no lo perdonan

España lleva semanas batiendo récords en la factura de la luz. El precio en el mercado mayorista alcanza un nuevo máximo histórico por cuarto día consecutivo y... 12.08.2021, Sputnik Mundo

"Podemos intentar convencer a Putin de que aporte más gas al mercado europeo o a la UE de que desarrolle una política intervencionista", ha dicho la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en una entrevista en la Cadena Ser. "Pero eso no es realista", ha puntualizado acto seguido.Aún así, la respuesta no ha pasado desapercibida en las redes sociales, que inmediatamente se han llenado de mensajes irónicos hasta convertir al presidente de Rusia en tendencia nacional en Twitter."Hay factores que no dependen de nosotros", ha explicado la ministra. "No dependen de nosotros el precio de gas natural o el del C02 y existe la regulación con sistema marginalista que no se corresponde con los tiempos que corren, pero hemos estado apurando otras cosas desde que hemos llegado como sacar de la factura muchos elementos que no correspondían y encarecían", ha dicho la ministra asegurando que el Gobierno sigue buscando soluciones para minimizar el impacto del precio de la factura."De paso que le cuente a Putin que la mayor parte de la factura son impuestos y recargos" o "esta no la vi venir, es culpa de Putin”, son algunos de los comentarios que inmediatamente han inundado la red del pajarito azul.

David Sage Espera, que ahora la culpa de que se permitan ganancias y dividendos a las eléctricas españolas es de Putin? Lo peor es que la mayoría de analfabetos envidiosos procorrupcion de este país de pandereta, aplaudiran y dirán:Si!, Si!, Lo sabía la culpa es de los comunistas que no quieren regalarnos el gas! Tendría gracia si no fuera porque vivo en España y he nacido aquí... 0

