Congresista peruana pide declarar persona no grata a expresidente boliviano Evo Morales

"Reprocho y pediré por escrito que se declare persona no grata al señor expresidente de Bolivia, Evo Morales, porque el señor no puede estar haciendo uso de movilidades oficiales ni de resguardo (...) A nuestro país no se viene a hacer apología, a intervenir sobre temas de Gobierno", indicó la parlamentaria en una rueda de prensa desde la sede del Legislativo.