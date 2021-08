200 años de la UBA: Argentina celebra la cúspide de su educación pública superior

"Hay alumnos que pasan toda su carrera sin saber todo lo que hay de gestión atrás. No se enteran de todo el esfuerzo que hay de profesores y estudiantes para que la rueda gire: si no se juntan los claustros a votar los docentes no cobran, no se renuevan cargos. Eso es algo que no se ve", dijo a Sputnik Gustavo Martinez, biólogo y becario de doctorado, miembro del consejo directivo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.