El virus de la morosidad: otros 42.000 millones de euros en vigilancia en los bancos españoles

El sector financiero español tiene el 10,7% de su cartera crediticia amenazada de inseguridad. Si bien la tasa de morosidad está controlada al 3,4%, las... 10.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-10T13:03+0000

2021-08-10T13:03+0000

2021-08-10T13:03+0000

españa

banco de españa

clasificación del crédito

banco central europeo (bce)

crédito

mercados y finanzas

sector bancario

Los balances bancarios se contagian de la crisis desatada a consecuencia de la pandemia de COVID-19. En el último año, los créditos que los bancos españoles sitúan bajo vigilancia han experimentado un repunte de 42.000 millones de euros, alcanzando la cifra total de 165.000 millones, montante que se engloba dentro de la categoría denominada stage 2, avanza el diario El Confidencial.Esta categoría es fruto de la medición de riesgos que reportan las entidades bancarias al Banco Central Europeo (BCE). En concreto, stage 2 alude a un riesgo normal en vigilancia especial, porque aunque se siguen satisfaciendo los pagos, las condiciones del deudor, su sector económico o la del país se han deteriorado. Aunque no implica una contracción de deudas, se exige a los bancos que hagan provisiones. Los créditos dudosos (stage 3, con impagos de más de 90 días) ascienden a unos 78.000 millones más, pero es una cifra estabilizada a tenor de los datos de junio.Pero del total de 165.000 millones de euros en stage 2, apenas la mitad se hallan en España. El resto está en las filiales en otros países de los grandes bancos españoles. Por entidades, el Santander es la que mayor volumen de créditos tiene en vigilancia en toda su distribución geográfica: 70.000 millones. Le sigue el BBVA con unos 36.000, de los cuales 18.500 están en España (el 52%) y el resto en Turquía (5.200 millones, el 15%) y en México (4.548, el 13%).Un riesgo controlado y todavía bajoEn suelo español, los bancos que experimentan mayores inquietudes son Caixabank (el 9,3% de sus créditos se halla en stage 2), el BBVA (el 8%), Cajamar (el 7,6%) y el Sabadell (7,6%). Si a estos números se le agrega el montante de créditos dudosos, el porcentaje de estas entidades con préstamos en stage 3 oscila entre el 11% y el 13%. Sabadell, además, es la que mayor cuota de negocio atiende entre las pequeñas y medianas empresas.Pese al carácter impactante de las cifras, la situación todavía no es mala. El sector financiero español tiene en total 243.000 millones de créditos afectados(el 10,7%), pero solo el 3,5% de esta cantidad no está al corriente de los pagos. Es decir, la amenaza de morosidad al poco del estallido de la crisis suscitada por la pandemia, ha resultado menor de lo pronosticado por el Banco de España, que auguró un nivel de impagos entre el 11% y el 13%. De hecho, el regulador se muestra confiado respecto a los próximos meses e incluso tiene previsto liberar provisiones a medio plazo, si la situación no empeora.Tampoco es mala la situación para algunas entidades. El volumen de créditos en stage 2 y stage 3 en Bankinter, Kutxabank y Abanca apenas fluctúa entre el 5% y el 7%. Y por segmentos, es la línea de negocio de empresas la que supone para los bancos españoles un mayor riesgo de vigilancia (sobre un 10%). Según datos del Banco de España, el segmento de las familias es el que ofrece menores riesgos: un 5%.

