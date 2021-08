https://mundo.sputniknews.com/20210809/el-lado-poco-conocido-del-exito-de-una-de-las-ciudades-mas-prosperas-del-mundo-1114917390.html

El lado poco conocido del éxito de una de las ciudades más prósperas del mundo

El lado poco conocido del éxito de una de las ciudades más prósperas del mundo

El 9 de agosto marca el aniversario de la independencia de Singapur de Malasia. Desde 1963 esta urbe pasó de ser una ciudad pobre y pequeña a convertirse en...

internacional

singapur

lee kuan yew

Es bien sabido que la historia del éxito de Singapur está vinculada con el nombre de Lee Kuan Yew, pero pocos están al tanto del camino que tuvo que recorrer el propio político y su país. Singapur fue una colonia británica, una de muchas, sin nada excepcional, salvo por su posición geográfica: no tenía ni los recursos ni la población suficiente para alcanzar un desarrollo sostenible.La época de grandes cambios vino con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se puso fin a la ocupación japonesa. Pero la ciudad quedó casi totalmente destruida por los combates.Por un período breve de tiempo, Singapur volvió a ser una colonia británica y varios años después pasó a formar parte de Malasia. Pero Singapur era diferente, así que la urbe terminó optando por su independencia. El 9 de agosto de 1963 la ciudad se separó de Malasia y pasó a ser un país soberano con Lee Kuan Yew como su primer ministro.Lee gobernó el país hasta 1990 y durante esas casi tres décadas Singapur se convirtió en la ciudad Estado más próspera del planeta. Pero la urbe pagó un precio por la prosperidad. Aun así, los beneficios de aquellos procesos tienen su efecto hasta hoy.El país que merece ser ricoAl obtener la independencia, Lee Kuan Yew instauró un régimen autocrático en la ciudad. El Gobierno necesitaba ejercer un control efectivo para hacer frente a la corrupción y el nepotismo.Aunque hoy algunos incluso tachan el estilo de gobierno de Lee como una dictadura, en realidad sus políticas llevaron a la urbe a la época de prosperidad porque tenía cero tolerancia con la corrupción.Hoy Singapur es una de las entidades políticas menos corruptas del planeta. Este logro ha tenido sus efectos positivos sobre la economía, porque invertir en un país donde no hay riesgos colaterales es algo muy atractivo.Las inversiones internacionales en Singapur le permitieron desarrollar su propia industria, lo que era muy importante para un país que casi carecía de recursos naturales. Pero todo esto sería imposible sin el espíritu trabajador de los habitantes de la ciudad Estado.Esta historia es común en varios países asiático: cuando abrazan el capitalismo competitivo teniendo una mano de obra laboriosa, logran el éxito. Así fueron los casos de Japón, Taiwán, Corea del Sur y, curiosamente, la República Popular China, cuya economía tiene rasgos capitalistas.Otros factores que contribuyeron al desarrollo sostenible de la ciudad Estado son la transparencia de las políticas del Gobierno y la posición geográfica, que permite controlar un 40% de los pasos por el Estrecho de Malaca. Asimismo, desde el punto de vista militar, la urbe se encuentra en un lugar bastante seguro, fuera de las principales zonas de conflicto.El Gobierno de Singapur se mostró dispuesto a recibir en su puerto buques militares tanto de China como de EEUU. Esto muestra que la política exterior de la urbe es multidimensional: tanto Pekín como Washington tienen un lugar especial en la agenda diplomática de Singapur.Leyes estrictas y tolerancia étnicaSingapur es conocido por ser un país con leyes muy estrictas. En primer lugar, el máximo castigo posible por corrupción en la urbe es de siete años de prisión o una multa de hasta 100.000 dólares, o ambos. Estas medidas ayudaron a reducir casi a cero los casos de corrupción en el país.De acuerdo con el índice de la ONG Transparency International, actualmente Singapur se encuentra en el tercer puesto en el ranking sobre la percepción de corrupción. Todo esto es posible gracias al arduo trabajo de Lee Kuan Yew y a duras sanciones que sufren quienes dan y reciben sobornos, o malversan los fondos públicos.El Gobierno de la urbe cree en el orden y la ley con toda dedicación. En la ciudad incluso están prohibidas cosas como importar goma de mascar, tirar basura en la calle, fumar en ciertas áreas y muchas otras que podrían parecer extrañas a los habitantes de otros países.Con todo esto en mente, Singapur es considerado como uno de los mejores lugares para vivir en el planeta. La estabilidad económica y política atraen no solo inversiones, sino también migrantes que buscan un nivel de vida más alto. La ciudad Estado tiene mucho que ofrecer tanto a sus habitantes originales como a los migrantes.Para muchos Singapur es el paraíso étnico en la Tierra, porque el nivel de tolerancia entre los diferentes pueblos que la habitan es muy alto y es un ejemplo para muchos otros países del planeta. La mayoría china tiene un lugar importante, pero comparte los mismos derechos con todas las minorías.En resumidas cuentas, el éxito de Singapur se basa en la obediencia incondicional a la ley, el espíritu trabajador de sus habitantes y la tolerancia entre diferentes grupos étnicos. Esta es la razón por la que muchos países en todos los rincones del planeta —pero especialmente en Asia— tratan de implementar las mismas medidas para alcanzar el desarrollo sostenible.

