https://mundo.sputniknews.com/20210809/desde-mexico-hasta-la-patagonia-los-pueblos-originarios-se-afirman-contra-la-violencia-y-la-miseria-1114929828.html

Desde México hasta la Patagonia: los pueblos originarios se afirman contra la violencia y la miseria

Desde México hasta la Patagonia: los pueblos originarios se afirman contra la violencia y la miseria

Se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y las distintas comunidades levantaron sus voces para reivindicar sus derechos. En Telescopio hablamos con Aucán Huilcamán y con Bartolina Casimiro.

2021-08-09T22:05+0000

2021-08-09T22:05+0000

2021-08-09T22:05+0000

telescopio

américa del sur

pueblos originarios

indígenas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1114931854_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_430965a9ec268c660f95d93d4e31f8f1.jpg

Desde México hasta la Patagonia: los pueblos originarios se afirman contra la violencia y la miseria Se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y las distintas comunidades levantaron sus voces para reivindicar sus derechos. En Telescopio hablamos con Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras en Chile, y con Bartolina Casimiro del pueblo diaguita de Tafí del Valle, Tucumán, Argentina.

Según Naciones Unidas, hay 476 millones de pueblos originarios en 90 países y sus habitantes representan el 6,2% de la población mundial.En Chile, en paralelo al proceso constituyente, los mapuche llevan adelante uno propio con el objetivo de formar gobierno a la brevedad. Este pueblo trabaja por su autodeterminación de forma sostenida desde hace años.El Consejo de Todas las Tierras, del que Aucán Huilcamán es vocero, surgió en los años 90, al final de la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990). En ese momento de apertura democrática se planteaba que esa sería la solución para el conflicto de los pueblos originarios.. Sin embargo, para los mapuche era evidente que faltaría aún más para resolverlo. "30 años después, el tiempo nos da la razón", afirmó el entrevistado.Sin embargo, esto no es algo nuevo porque los indígenas han sido víctima de genocidio, destacó el vocero del Consejo de Todas las Tierras a Telescopio.Las consecuencias de ese pasado hoy se evidencian. De acuerdo con la ONU, los pueblos originarios tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza.Y mientras que 17% de las personas no indígenas que trabajan no tiene educación, el porcentaje se eleva a 47% cuando se trata de indígenas. La brecha se acentúa en el caso de las mujeres.

américa del sur

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

américa del sur, pueblos originarios, indígenas, аудио