Hacia un nuevo desorden multipolar mundial

El fin del orden mundial unipolar dominado por Estados Unidos es algo que se ha predicho, incluso defendido, durante muchos años. 08.08.2021, Sputnik Mundo

Al final de la Guerra Fría, dominada por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un nuevo mundo unipolar dominado por Estados Unidos era un hecho. Sin embargo, desde principios del siglo XXI, las cosas han cambiado y la capacidad unipolar de Estados Unidos se ha visto desafiada por varios factores, argumenta Mark N. Katz, autor del artículo de The National Interest.Entre los factores que enumera Katz están:1. La incapacidad de Estados Unidos para imponerse en sus intervenciones militares a gran escala y duraderas en Afganistán e Irak.2. La respuesta ineficaz de Estados Unidos ante las operaciones rusas en el territorio de Georgia en 2008 y Ucrania en 2014.3. Ceder la iniciativa a otras potencias externas (Rusia, Irán y / o Turquía) en los conflictos en curso posteriores a 2011 en Siria, Libia y Yemen.4. La incapacidad de Estados Unidos para evitar el surgimiento de una China cada vez más poderosa y con vastos reclamos marítimos sobre el mar de China Meridional y el mar de China Oriental y su influencia en todo el mundo a través de su Iniciativa de la Franja y la Ruta.5. Los intentos fallidos de Washington de reconciliarse con sus adversarios (como Donald Trump, con Corea del Norte e incluso con Irán), así como de disuadir a los aliados de Estados Unidos de cooperar con sus adversarios. Como por ejemplo la retirada en 2021 de EEUU de Afganistán y el anuncio de que terminaría su papel de combate en Irak para fines de 2021.La predicción del fin del orden mundial unipolar y su reemplazo por un mundo multipolar se hacen con frecuencia en Estados Unidos. La principal distinción entre estos pronunciamientos es si quienes los hacen lo ven como algo positivo o negativo.En cualquier caso, no hay consenso sobre qué tipo de orden mundial multipolar está en proceso de creación, dice el autor.Para el presidente ruso, Vladímir Putin, es la de un mundo multipolar regulado por las grandes potencias, incluida Rusia, que respetan las esferas de influencia de las demás. Aquel en el que los Estados que no son grandes potencias están sujetos a acuerdos hechos por los que sí lo son.Mientras los funcionarios chinos también abogan por un mundo multipolar que reemplace al unipolar dominado por Estados Unidos y que parece estar centrado en China. Otros observadores prevén el surgimiento de un orden mundial bipolar chino-estadounidense. Temiendo que esto hiciera que Rusia fuera irrelevante, algunos observadores rusos han pedido un tercer polo de equilibrio entre Estados Unidos y China dirigido (como era de esperar) por Rusia.Para muchas potencias menos grandes, el atractivo de un mundo multipolar es que les brinda una mayor oportunidad que uno unipolar de obtener beneficios al enfrentarse a las grandes potencias que compiten entre sí. Al no estar sometidas a una potencia mundial, su región presenta la posibilidad de que ellos mismos se conviertan en hegemónicos regionales, mientras que otros ven esto como la necesidad de adoptar políticas, incluido el apoyo de grandes potencias externas, para garantizar que el estado vecino no adquiera este rol.Con tantos estados diferentes que persiguen tantas visiones diferentes, lo que ahora existe no es tanto un orden mundial multipolar sino un desorden mundial multipolar. Sin embargo, puede cambiar si uno o más Estados se vuelven más fuertes económica y militarmente frente a las grandes potencias en el poder.Fuera de grandes conflictos, que en el pasado cambiaron el mundo, el cambio actual de un mundo unipolar dominado por Estados Unidos a uno multipolar se ha producido de forma más gradual gracias a los numerosos errores de cálculo de la política estadounidense a lo largo de muchos años.Queda abierta la cuestión de si nos dirigimos hacia un mundo multipolar en el que unas pocas (pero más de dos) grandes potencias cooperan entre sí para regular el conflicto entre las potencias más pequeñas o nos encaminamos hacia un mundo multipolar marcado por la competencia entre tres o más grandes potencias que deja rienda suelta a las potencias regionales y sus rivales, dice Katz.Todas estas posibilidades podrían estar en juego durante los próximos años o incluso las próximas décadas. Solo una cosa parece segura: incluso cuando un sistema parece ser predominante, otros trabajarán asiduamente para socavarlo.Mark N. Katz es profesor de Politología de la Escuela de Política y Gobierno Schar de la Universidad George Mason, y miembro principal no residente del Atlantic Council.

