Analista ruso: se necesita un mundo multipolar con equilibrio político y de justicia

LA HABANA (Sputnik) — Una mirada a las relaciones entre Rusia y Cuba puede resultar un ejemplo de intercambios bilaterales a la hora de establecer un... 18.02.2021

El también fundador y editor en jefe del Journal of Eurasian Affairs, y jefe administrativo del Movimiento Euroasiático Internacional afirmó que "es necesario aprovechar el momento multipolar para establecer el equilibrio adecuado en la política mundial basada en la justicia".Savin resaltó que Cuba tiene una vasta experiencia en diplomacia internacional y una clara continuidad, "a diferencia de los países burgueses occidentales, donde muchas decisiones políticas dependen de un gran capital o se basan en la relación entre el patrón y el cliente".El pasado 10 de febrero se realizó de manera online la conferencia científica "Rusia y Cuba: alternativas ideológicas en el camino hacia un mundo multipolar", auspiciada por el Movimiento Euroasiático Internacional, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (RUDN), y la Agencia Federal para la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional (Rossotrudnichestvo), donde se debatió acerca del avance del multilateralismo a nivel internacional.Los principales temas de debate fueron las posibles reacciones de los Estados ante las nuevas amenazas a su soberanía por parte de la sociedad globalizada, la crisis del neoliberalismo, y las fuerzas que ponen en riesgo a la solidaridad y el patriotismo.Intercambio de ideas y vision de futuroEn opinión de Savin, es necesario intensificar el intercambio de ideas y desarrollar una visión común para el futuro, principalmente cuando en este momento en América Latina se está produciendo otro giro que se caracteriza por un retorno al curso del nuevo socialismo.Savin apuntó que los bloqueos a La Habana y Venezuela confirman la tesis sobre el papel destructivo de EEUU en la región, sin embargo, destacó que "Cuba tiene aliados y amigos leales"."Personalmente creo es necesario construir una línea estratégica común para superar la presión estadounidense", agregó.El intelectual ruso adelantó que se seguirán desarrollando y ampliando activamente estos contactos académicos internacionales, que ya se habían realizado con anterioridad en Europa, Asia y África.A partir de la experiencia de las relaciones entre La Habana y Moscú, añadió que "compartir ideas, conceptos y habilidades prácticas beneficiará a ambas partes, y también es importante representar constantemente la herencia cubana en Rusia, y viceversa"."Crece una nueva generación joven que no está familiarizada con las ideas y las personas de nuestro tiempo. La continuidad histórica debe persistir, lo que no es tan fácil de hacer cuando las fuerzas externas intentan falsificar la historia e imponer sus narrativas", enfatizó el analista.A la conferencia asistieron representantes de Cuba (diplomáticos, científicos, políticos, y periodistas), así como varios expertos rusos en materia de antropología, sociología, ciencia política, política exterior e internacional, y representantes de otras naciones latinoamericanas.Durante el evento se analizó la evolución de los factores de poder en el área de la política internacional, con énfasis en el desarrollo histórico del proceso cubano.A su vez, se evaluó la importancia de desarrollar puentes que sirvan de cooperación entre Rusia y América Latina, con el fin de desarrollar un mundo multipolar más equilibrado y menos hegemónico.

