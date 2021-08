https://mundo.sputniknews.com/20210808/fray-bentos-invita-a-descubrir-la-solidaridad-de-uruguay-con-la-urss-en-la-batalla-de-stalingrado-1114876208.html

Fray Bentos invita a descubrir la solidaridad de Uruguay con la URSS en la batalla de Stalingrado

Fray Bentos invita a descubrir la solidaridad de Uruguay con la URSS en la batalla de Stalingrado

Una exposición de fotografías y documentos sobre el aporte solidario de la localidad uruguaya de San Javier, fundada hace más de un siglo por inmigrantes rusos... 08.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-08T10:04+0000

2021-08-08T10:04+0000

2021-08-08T10:30+0000

américa latina

uruguay

segunda guerra mundial

batalla de stalingrado

urss

reportajes

exposición

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1092599908_0:389:2809:1969_1920x0_80_0_0_1eee63cefbc7cac8c1851d8e541fa41e.jpg

La muestra, denominada 'San Javier, una historia de solidaridad en la Segunda Guerra Mundial' e instalada en el Museo de la Revolución Industrial de Fray Bentos (ex Frigorífico Anglo), presenta materiales del Museo de la Batalla de Stalingrado que documentan ese apoyo a los soldados soviéticos, consistente en el envío de ropa de abrigo, artículos de primera necesidad, dinero y cartas de aliento.El también reconocido periodista y presentador de televisión ruso destacó que, a pesar de no haber participado militarmente en la Segunda Guerra Mundial, Uruguay producía 'corned beef' (carne de res enlatada) en el Frigorífico Anglo, cuyo sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2015, para alimentar a los Ejércitos Aliados."Ese 'corned beef' uruguayo constituyó un 15% de los suministros de los Aliados de la carne enlatada a la Unión Soviética, que ahí, en las orillas del río Volga básicamente decidió el destino de la Segunda Guerra Mundial", señaló.A su vez, el embajador ruso en Uruguay, Andréi Budáev, recordó que la exposición está dedicada a una de las batallas más importantes y sangrientas de la Gran Guerra Patria (1941-1945 en la URSS)."Es muy importante conservar la verdad histórica, sobre todo cuando hay intentos de algunas fuerzas políticas de reescribir la historia, glorificar el nazismo, disminuir el papel decisivo del Ejército Soviético y de la Unión Soviética en la derrota final del nazismo. Por eso es nuestro deber y nuestra obligación pasar la verdad a nuevas generaciones, a nuestros hijos y nietos, para que nunca permitan que una tragedia de tal envergadura se repita jamás en la historia de la humanidad", enfatizó el diplomático.Llenar un déficit de conocimientoEl intendente del departamento de Río Negro, Omar Lafluf, aseguró a Sputnik que "la cooperación que se dio desde Uruguay en la batalla de Stalingrado, especialmente desde la colonia rusa de San Javier, es un motivo de orgullo" para la región.A la vez, afirmó, el Frigorífico Anglo "es el orgullo mayor que tenemos" porque en esa fábrica "se produjo el alimento para los ejércitos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial".El funcionario reconoció al mismo tiempo que la ayuda de Uruguay a la URSS durante la batalla de Stalingrado es "un hecho nuevo" para las autoridades regionales.El curador de la exposición, el escritor uruguayo y exdirector general de la Biblioteca Nacional Raúl Vallarino coincidió con Lafluf en que "hay desconocimiento, incluso de las nuevas generaciones", sobre la ayuda solidaria del pueblo de San Javier a los combatientes de la batalla de Stalingrado.Según Vallarino, la ayuda solidaria que mandaba la colectividad rusa de San Javier "es algo que tiene que mostrarse y conocerse, porque nadie lo sabía, al menos en Uruguay"."Yo pretendo que esta muestra sea llevada por todo el Uruguay para conocer lo que pasó en una guerra nefasta que hoy podemos conocer por medio de los documentos que agradecemos al Museo de la Batalla de Stalingrado", manifestó.En cuanto al 'corned beef' para las tropas aliadas, el curador constató que "había desconocimiento de que salía de aquí, porque cuando salía esa cantidad enorme, Estados Unidos le cambiaba la etiqueta y le ponía como hecho en EEUU, pero era hecho aquí en Uruguay".Exposición fundamentalEl director del Museo de la Revolución Industrial de Fray Bentos, Mauro Delgrosso, dijo a Sputnik que la exposición "aporta mucho" al museo."Esta exposición nos muestra la realidad de lo crudo que fue la guerra, cosa que acá no pasó. Acá fue un pico de producción, y mientras a Europa pasaba esto [la guerra], pero había una conexión de producción que llegaba desde esta fábrica a esos rincones del mundo tan azotados, y eso nos llena en cierta medida de orgullo", afirmó.A su vez, el director general de la Comisión del Patrimonio de Uruguay, William Rey, calificó de fundamental este tipo de exposiciones."Yo creo que es bien importante siempre tejer relaciones, sobre todo con países que nos han legado colonos, que nos han legado la cultura y que nos han permitido tener verdaderos reservorios de cultura de otros países", expresó.En el caso de inmigrantes rusos, indicó, llegaron hasta Uruguay "con una fuerza impresionante aportando saberes, conocimientos, prácticas culturales novedosas e incluso productivas: la presencia de girasol, la presencia de formas de trabajar la tierra"."Eso para nosotros es un aporte y un enriquecimiento", destacó.Rey concluyó que las exposiciones como la que se inauguró permiten el diálogo y un mejor conocimiento mutuo entre diferentes culturas.

https://mundo.sputniknews.com/20210622/hitler-sono-con-exterminar-a-la-poblacion-de-la-urss-y-esta-le-salto-a-la-yugular-1113421589.html

uruguay

urss

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandr Perepechénov

Alexandr Perepechénov

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandr Perepechénov

uruguay, segunda guerra mundial, batalla de stalingrado, urss, reportajes, exposición