https://mundo.sputniknews.com/20210807/embajador-de-la-ue-en-rusia-el-veredicto-contra-delpal-desilusionara-a-inversores-1114863108.html

Embajador de la UE en Rusia: el veredicto contra Delpal desilusionará a inversores

Embajador de la UE en Rusia: el veredicto contra Delpal desilusionará a inversores

MOSCÚ (Sputnik) — El veredicto promulgado contra el francés Philippe Delpal en el marco del proceso contra Baring Vostok repercutirá negativamente en los... 07.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-07T10:22+0000

2021-08-07T10:22+0000

2021-08-07T10:22+0000

internacional

rusia

ue

embajador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/07/1114863063_0:241:2780:1805_1920x0_80_0_0_b574f6d9e9d30034f3b5285971be1e17.jpg

"La sentencia contra el francés Philippe Delpal en marco del caso Baring Vostok en Rusia tendrá un impacto negativo adicional en el clima de los negocios y la confianza de los inversores. Las disputas comerciales no deben ser resueltas por tribunales penales", dijo el diplomático.Un tribunal de Moscú condenó el 6 de agosto a cinco años y seis meses de prisión suspendida al empresario estadounidense Michael Calvey, culpable de desfalco de 2.500 millones de rublos (unos 34,3 millones de dólares al cambio actual).Junto con el empresario se encontraban en el banquillo de acusados los socios de Baring Vostok, el francés Philippe Delpal y Vagán Abgarián; el director de una empresa de inversiones Iván Ziuzin; el ex director general de la agencia de cobros First Collection Bureau, Alexéi Kórdichev, y el exdirector de un banco de inversiones Alexandr Tsakunov.Delpal, en particular, recibió una sentencia de cuatro años y medio de prisión suspendida.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ue, embajador