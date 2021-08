La Justicia rusa condena a 5 años y 6 meses de prisión suspendida al estadounidense Calvey

https://mundo.sputniknews.com/20210806/la-justicia-rusa-condena-a-5-anos-y-6-meses-de-prision-suspendida-al-estadounidense-calvey-1114853550.html

MOSCÚ (Sputnik) — Un tribunal de Moscú condenó a cinco años y seis meses de prisión suspendida al empresario estadounidense Michael Calvey, culpable de... 06.08.2021, Sputnik Mundo

Mientras Calvey cumple su condena, se le prohíbe puede cambiar de lugar de residencia sin notificar a las autoridades supervisoras.Junto con el empresario se encontraban en el banquillo de acusados los socios de Baring Vostok, el francés Philippe Delpal y Vagán Abgarián; el director de una empresa de inversiones Iván Ziuzin; el ex director general de la agencia de cobros First Collection Bureau, Alexéi Kórdichev, y el exdirector de un banco de inversiones Alexandr Tsakunov.Todos son culpables de un desfalco de grandes proporciones y cada también recibió una pena de prisión suspendida.En febrero de 2019, un tribunal de Moscú dictó arresto domiciliario para Calvey, presuntamente implicado en el desfalco de 2.500 millones de rublos al Orient Express Bank, así como para el francés Philippe Delpal y varias personas más, ninguna de las cuales se declaró culpable. En noviembre de 2020, la Corte Suprema de Rusia ordenó levantar esta medida cautelar y sustituirla por otra, de restricción de ciertas actividades.Según la acusación, Orient Express Bank concedió un préstamo de 2.500 millones de rublos a la agencia de cobros First Collection Bureau, del que Baring Vostok era inversor.A sabiendas de que la agencia tenía esa deuda, Calvey persuadió a los accionistas del banco para que, en vez del pago, aceptaran el 59,9% de las acciones de la empresa International Financial Technology Group, que en realidad costaba mucho menos.Al ejercer su derecho a la última palabra el pasado 19 de julio, Calvey reafirmó haber respetado siempre la ley y sostuvo que la acusación no se molestó en probar los delitos que se les imputa a él y a sus socios.

