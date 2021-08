https://mundo.sputniknews.com/20210804/video-un-ruso-convierte-su-lada-en-un-lanzallamas-sobre-ruedas-1114763163.html

Video: un ruso convierte su Lada en un lanzallamas sobre ruedas

Es bien sabido que el tuneo de autos no tiene límites, pero este ruso ha subido este concepto a un nivel completamente nuevo. 04.08.2021, Sputnik Mundo

Y no es para menos, ha modificado su Lada 2106 en una máquina capaz de incinerarlo todo en su camino. A simple vista, el vehículo no destaca en nada, pero tal y como muestra un video compartido por el propio hombre, sus faros externos ocultan un flamante secreto.En las imágenes se ve al hombre arrancar el auto, y momentos más tarde sus faros empiezan a lanzar llamas a una distancia de más de seis metros.Normalmente, los lanzallamas militares funcionan al enviar un combustible ignífugo a través de un tanque presurizado y luego lo encienden a medida que sale del dispositivo. Sin embargo, es difícil determinar por el video la ingeniería detrás del lanzallamas que está montado en este Lada.Solo se puede ver por un momento el interior del auto, que no aparenta tener dentro ningún equipo especial, lo que indica que lo más probable es que todos los dispositivos del lanzallamas se encuentran debajo del capó.Curiosamente, el hombre detrás de este flamante auto es el mismo que se hizo viral en las redes sociales con su futurístico ladaraña, que en lugar de ruedas tiene varias patas, como si se tratara de un enorme insecto mecanizado.

