Robo sin escrúpulos en Timpers: sustraen miles de zapatillas hechas por y para ciegos en Valencia

Sustraen miles de zapatillas de su nuevo almacén ubicado en Valencia, que asciende a unas pérdidas de cerca de 22.000 euros. La compañía alicantina, formada... 04.08.2021, Sputnik Mundo

Cuando Aitor y Rober pusieron en marcha esta iniciativa hace ahora cinco años, no se imaginaban que con el tiempo iban a ser objeto de robo. Ambos trabajaban en el equipo técnico del equipo de fútbol para ciegos de Alicante y empezaron a diseñar zapatillas para presentarlas al equipo. Al ver cómo 'miraban' sus zapatillas mediante el tacto, decidieron hacer un modelo para ciegos, "en el que la vista no fuera el sentido fundamental para apreciar las zapatillas", comentan los fundadores de su web.Timpers nació en 2018 en Alicante con la idea de convertirse en la primera marca de zapatillas inclusiva del mundo y rápidamente contó con el apoyo de Lanzadera, la aceleradora de Juan Roig para financiar proyectos de emprendedores españoles. Con el paso del tiempo han logrado tener una gran acogida, hasta el punto de ser los seleccionados para calzar al equipo paralímpico español en Tokio. Una noticia que llegó pocas semanas antes del terrible suceso ocurrido en sus almacenes.Según explica la compañía, les han robado el 60% del stock del nuevo almacén de Valencia (con el que llevaban poco más de un mes para ampliar su producción), lo que equivale a unos 22.000 euros de pérdidas. Para poder hacer frente a los gastos, han decidido adelantar la preventa de un modelo que estaba previsto para septiembre. "Visto lo visto nos vemos obligados a sacarla ya", comenta Rober en una publicación de la cuenta oficial de Instagram de la marca.El hecho ya está denunciado a la Policía, pero aún así piden la colaboración ciudadana para dar cuanto antes con los autores del hecho delictivo. "Queremos haceros partícipes del plan y contar con vuestra ayuda y os rogamos que, en caso de que vierais nuestras zapas en algún mercadillo, plataforma online o web, nos lo hagáis saber enseguida para no dejar que esos impresentables se salgan con la suya y evitar que se vendan de forma fraudulenta". Asimismo, animan a los usuarios a comprar el nuevo modelo. "Si tenéis algún cumpleaños cercano o si queréis empezar septiembre con unas Timpers en los pies, animaos", añade, "todo esfuerzo por pequeño que sea nos hace muy grandes".

