Lavrov: Sputnik V permitió frenar la propagación del COVID en Argentina y San Marino

"En Buenos Aires no dudan de que apostar por Sputnik V fue una decisión apropiada. El país latinoamericano ya recibió unos 11 millones de dosis del inmunizante ruso. El amplio uso de la vacuna realmente simplificó la situación de la gente, se ralentizó la propagación de la enfermedad", afirmó.Mientras en San Marino ya "está vacunado más del 70% de la población, se administraron 42.000 inyecciones, de ellas el 88,6% corresponde a Sputnik V" y los casos de contagio por coronavirus desaparecieron, indicó."No solamente fuimos los primeros en registrar la vacuna y declaramos la disposición de suministrarla de manera transparente y sin discriminación", recordó Lavrov al agregar que está convencido de que los socios de Rusia "lo aprecian".La elaboración de las vacunas en Rusia es fruto del trabajo de varias generaciones de científicos, subrayó el ministro.En este sentido, Lavrov destacó los acuerdos sobre "la localización de la producción de Sputnik V en plataformas extranjeras, en particular, en Bielorrusia, Brasil, la India, Kazajistán, China, Corea del Sur".Pandemia para los procesos globalesLa pandemia de coronavirus afectó todas las actividades humanas y sirvió de catalizador para los procesos globales, aseguró Lavrov.Ante todo, subrayó, la pandemia aceleró la redistribución de las fuerzas en el mundo."Se perfilaron aún más los centros no occidentales de crecimiento económico e influencia política en el marco del orden mundial multipolar en formación", señaló.Según Lavrov, esta evolución no les gusta a todos."El Occidente histórico, que no quiere reconocer la nueva realidad, intenta con todas sus fuerzas —y a veces con métodos burdos— mantener su liderazgo en los asuntos internacionales",En particular, la nueva administración de EEUU reanimó las ideas de propagar por doquier la "democracia" y los "valores liberales" lo que representa un intento de construir un mundo unipolar con el centro en EEUU.Recalcó que Rusia rechaza este tipo de comportamiento conflictivo y egoísta.

