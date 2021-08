https://mundo.sputniknews.com/20210804/estos-son-los-nutrientes-esenciales-para-tu-sistema-inmunologico-1114774630.html

Estos son los nutrientes esenciales para tu sistema inmunológico

Las vitaminas A, B6, B9 —conocida también como ácido fólico—, B12, C, D y E, así como los oligoelementos como el zinc, el hierro, el cobre o el selenio desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de nuestro escudo natural. Los ácidos grasos y aminoácidos también son muy importantes.Si bien todos los nutrientes contribuyen a nuestras defensas antibacterianas y antivirales, son el zinc y el selenio los minerales "particularmente importantes" para la lucha contra los virus, explica el profesor Philip Calder, de la Universidad de Southampton (Reino Unido). El especialista explica que durante una enfermedad, la actividad de nuestro sistema inmune aumenta, algo que implica una mayor demanda del combustible en forma de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos.Es fundamental llevar una dieta saludable y balanceada que incluya alimentos ricos en dichos nutrientes. Sin embargo, algunos minerales, vitaminas y ácidos no están presentes en la comida en cantidades suficientes, por lo que requieren el consumo de suplementos en forma de pastillas o cápsulas.La microbiota intestinal también desempeña un papel importante en el funcionamiento de nuestro sistema inmune. Calder recuerda que los pacientes con COVID-19 grave suelen presentar síntomas de disbiosis, una alteración en la microbiota. Las bacterias probióticas —en particular algunos lactobacilos y bifidobacterias— son capaces de mejorar el estado de la microbiota y, por consecuencia, activar la respuesta inmunitaria. Para normalizar la microbiota, se recomienda optar por alimentos fermentados y ricos en fibra.

