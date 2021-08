Bolsonaro asegura que será el "último" brasileño en vacunarse contra el COVID-19

https://mundo.sputniknews.com/20210804/bolsonaro-asegura-que-sera-el-ultimo-brasileno-en-vacunarse-contra-el-covid-19-1114788160.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente Jair Bolsonaro aseguró que será el "último" brasileño en vacunarse contra el COVID-19. 04.08.2021, Sputnik Mundo

Bolsonaro podría haberse vacunado hace cuatro meses, siguiendo el calendario del Distrito Federal, pero ya entonces aseguraba que había que dar prioridad a otras personas pues él ya había pasado la enfermedad.Además, el mandatario volvió a criticar la vacuna del laboratorio chino Sinovac, desarrollada en Brasil junto al Instituto Butantan de Sao Paulo."Yo tengo que vacunarme con una vacuna que me permita entrar en todo el mundo; no puedo vacunarme con esa vacuna de Sao Paulo, que no la aceptan ni en Europa ni en EEUU, tengo que usar una aceptada en todo el mundo", dijo.Pese a la afirmación del presidente, EEUU no tiene ninguna limitación contra esa vacuna, y en Europa depende del país; la mayoría solo aceptan las validadas por la Agencia Europea del Medicamento, entre las que no se encuentra la "Coronavac".En el pasado, Bolsonaro ya criticó esta vacuna por otros motivos, alegando sin pruebas su falta de eficacia o seguridad.El principal impulsor de esta vacuna en Brasil fue el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, uno de los principales rivales políticos del presidente.

