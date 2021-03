Bolsonaro asegura que aún no le "convencieron" sobre cambiar su postura ante la pandemia

Durante un evento en Brasilia, el líder brasileño afirmó: "¿Tengo que cambiar mi discurso?, ¿tengo que volverme más maleable?, ¿tengo que ceder y hacer como la gran mayoría está haciendo? Si me convencen de lo contrario, lo hago; pero aún no me convencieron", y añadió: "Tenemos que luchar contra el virus, no contra el presidente".